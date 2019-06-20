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Hindistan elektrikli araçlara geçmeye kararlı

Hindistan merkezli düşünce kuruluşu Niti Aayog ve ülkenin devlet yetkilileri ülkede elektrikli araç kullanmayı teşvik etmeye devam ediyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:50
Hindistan elektrikli araçlara geçmeye kararlı

Hindistan merkezli düşünce kuruluşu Niti Aayog ve ülkenin devlet yetkilileri ülkede elektrikli araç kullanmayı teşvik etmeye devam ediyor. Niti Aayog, 2030’dan sonra ülkede yalnızca elektrikli araçların satılması gerektiğine inanıyor. Bu elektrikli araç girişimi, Hindistan’ın hava kirliliği krizini hafifletmek ve ülkenin ithal petrole olan bağımlılığını azaltmak için kullanılacak.


Hindistan’ın hava kirliliği krizi daha ciddi bir hal alıyor. Bu yılın başlarında yayınlanan hava kalitesi ile ilgili küresel bir rapora göre, Hindistan dünyanın en kirli 10 şehrinden 7’sine sahip.


Colorado merkezli Rocky Mountain Enstitüsü Aayog ve Basalt tarafından yürütülen ortak bir araştırma, Hindistan’ın, 2030 yılında temiz enerji araçları kullanarak, karayolu yolcu taşımacılığı mobil hareketlerinin yüzde 64’ünü kurtarabileceği ve araba seyahatinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını yüzde 37 azaltabileceğini ortaya koydu.


Hindistan devlet yetkilileri elektrikli araçları tanıtıyor ve tüketicilerin satın almaları için teşvikler oluşturuyorlar, ayrıca Hindistan Haydarabad şehrinde elektrikli otobüsler kullanılıyor. Ancak, pek çok uzman Hintli otomobil üreticilerinin elektrikli araç üretimini artırmak için zorlanacağını söylüyor çünkü bunun büyük yatırımlar gerektirdiğini söylüyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:50
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