Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Akbar istifa etti
Hindistan'da cinsel istismarla suçlanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Akbar, istifa etti.17 Ekim 2018 Çarşamba 21:09
Hindustan Times'ın haberine göre, 20 kadına yönelik cinsel istismar iddialarıyla karşı karşıya kalan 67 yaşındaki Akbar'ın dışişleri bakan yardımcılığından istifa ettiği bildirildi.
Akbar, yaptığı açıklamada konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtti.
Akbar'ın haber editörü olarak çalıştığı dönemde 20 kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor.
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