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Hindistan Çabahar Limanı'nın bir kısmını devraldı

Hindistan, İran'ın güneydoğusunda Umman Denizi kıyısında yer alan stratejik Çabahar Limanı'nın bir kısmının yönetimini devraldı

08 Ocak 2019 Salı 10:48
Hindistan Çabahar Limanı'nın bir kısmını devraldı

ANKARA (AA) - Hindistan, İran'ın güneydoğusunda Umman Denizi kıyısında yer alan stratejik Çabahar Limanı'nın bir kısmının yönetimini devraldığını duyurdu.

Hindistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan hükümeti, Çabahar Şehid Beheşti Limanı'nın bir kısmının yönetimini devraldı." denildi.

Çabahar Limanı'ndaki terminal alanı, kargo taşıma ekipmanları ve ofis binasının devralınma işlemlerinin 29 Aralık'ta tamamlandığı belirtilen açıklamada, Hindistan'ın tarihinde ilk kez topraklarının dışındaki bir limanın işletmesini üstlendiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hindistan, Çabahar'daki katılımı ile bir tarih yazdı ve şu anda denize kıyısı bulunmayan Afganistan topraklarının desteklenmesi için bölgesel iş birliği ve ortak çabalara öncülük ediyor. Hindistan, ilk kez kendi topraklarının dışında bir liman işletecek."

Çabahar Limanı projesi, İran’ın güneydoğusundan başlayan Afganistan ve Orta Asya’ya uzanan, transit taşımacılıkta kullanılacak kara ve demir yolu bağlantısını içeriyor. Anlaşma, 23 Mayıs 2016’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin katıldığı törenle Tahran’da imzalanmıştı.

Dünyanın en önemli enerji geçiş hatlarından biri olan liman, İran'ın yanı sıra Hindistan açısından da stratejik öneme sahip.

Çabahar Limanı'na yapılan yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımın 235 milyon dolarlık bölümünü Hindistan üstlenmişti. Hindistan, Çabahar Limanı'nda ticaretin artmasıyla, rakibi Pakistan ve enerji hattını emniyete almak için Pakistan'ın Guvader Limanı'nı kiralayan Çin üzerinde üstünlük sağlamayı planlıyor.

ABD, Çabahar Limanı'nı İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutmuştu.


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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:48
  1. Çabahar Limanı
  2. Hindistan
  3. iran

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