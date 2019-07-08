Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: “Mersin ile ihracatı geliştirme niyetindeyiz”

MERSİN (İHA) – Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye’nin, Hindistan’ın en fazla ihracat yaptığı 6’ncı ülke olduğunu belirterek, bunun bir bölümünün de Mersin’den geldiğini söyledi. Büyükelçi, Mersin ile ihracatı geliştirme niyetinde olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Hindistanlı yatırımcıları Mersin’e davet ederek, işbirliğine çağırdı.

Bir dizi ziyaret ve inceleme çerçevesinde Mersin’e gelen Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i makamında ziyaret etti.

“Gelecek, Adana-Mersin ve Hindistan arasında daha fazla bağlar getirecek”

Büyükelçi Bhattacharyya, ziyarette yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz bölgesine ilk kez geldiğini, önce Hatay’ı ziyaret ettiğini, şimdi de Mersin’de olduğunu söyledi. Mersin’e dün geldiğini belirten Bhattacharyya, “Tarsus ve Silifke ziyaretlerinde bulunma şansım oldu. Gelmişken de Mersin’in güzel tantunisinin tadına baktım ve Mersin’in fanlarından biri oldum diyebilirim. Evimde gibi hissettim. Hava şartları da Mersin ve Hindistan arasında oldukça benzerlik gösteriyor. Geleceğin Adana-Mersin ve Hindistan arasında daha fazla bağlar getireceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Türkiye bizim en fazla ticaret yaptığımız 6’ncı ülke”

Ekonomi, ticaret, bilimsel değişim ve yazılım anlamlarında karşılıklı değişim ve işbirliğine hazır olduklarını dile getiren Bhattacharyya, “Türkiye ile ilgili çok iyi bir karşılıklı anlayış ve işbirliğimiz var. Başbakanım der ki, ‘Hindistan ve Türkiye 21. yüzyılın her anlamda ortağı’. Biz 3 noktada işbirliğini öngörüyoruz. Birincisi Ankara’da liderler seviyesinde siyasi güvenlik anlamında çok ciddi bir işbirliği mevcut. İkincisi de ekonomik bir öncülük. Beni Mersin’e getiren şeylerin başında da bu geliyor. Üçüncü de kültürel olarak ve bu konuda da bir şeyler yapmak isteriz” ifadelerini kullandı.

“Mersin ile ihracatı geliştirme niyetindeyiz”

Mersin Uluslararası Limanı’nı ziyaretinde lojistik yapıları, yeterlilikleri, limanın yapısı ve bina olarak çok etkilendiğinin altını çizen Bhattacharyya, “Ticaret hacmi olarak 8,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var Türkiye ve Hindistan olarak. Türkiye de ihracat konusunda bizim en fazla ticaret yaptığımız 6’ncı ülkedir. Altıncı sıranın küçük bir bölümü de Mersin’den geliyor ihracat olarak ve bunu daha da geliştirme niyetindeyiz. Mersin ve Adana bölgesinde çok daha fazla ticaret yapma niyetindeyiz. Bazıları tarım ürünleri üzerine olabilir. Şu andaki işbirliğimizden çok daha büyük bir işbirliği potansiyelimiz olduğunu öngörüyoruz. Benim işim de bu büyük iş adamlarını bir araya getirip el sıkışmalarını, anlaşma yapmalarını sağlamak” şeklinde konuştu.

“Kentimle Hindistan arasında işbirliğine açık ve hazırız”

Başkan Seçer ise Hindistanlı yatırımcıları Mersin’e davet ederek, işbirliğine çağırdı. Büyükelçi Bhattacharyya’ı makamında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Seçer, “Hindistan bizler için çok önemli bir ülke. Tüm dünyada olduğu gibi biz Türkler, Hindistan’ın muazzam ekonomik ve teknolojik gelişmesini yakından izliyoruz. Tabi ki Hindistan ile işbirliği yapmak, ülke olarak en büyük arzumuzdur. Yükselen ekonomisi ve önemli özellikleri ile yapacağımız işbirlikleri sayesinde, karşılıklı olarak önemli avantajlar elde edebiliriz. Tabi ki bunun kararını Ankara’daki merkezi yönetim vermek durumunda. Kentimle Hindistan arasında işbirliğine de açık ve hazırız. Zira Mersin yabancı yatırımlara da önemli imkanlar sağlayan bir şehirdir” dedi.

“Hindistan’ın ünlü ve zengin aileleri, çocuklarına Mersin’de düğün yapmaya davet ediyorum”

Konuk Büyükelçiye Mersin ile ilgili bilgiler veren Seçer, Hintli yatırımcıları Mersin’e yatırım yapmaya davet ederek, şunları söyledi:

“Mersin, tüm dünyanın yatırımcılarına cazip gelecek bir bölge. Eminim ki, buraya yapılan yatırımlar mutlaka yatırımcıyı sevindirecek, karşılık bulacaktır. Hintli yatırımcıların da bölgeye yatırım yapmasını arzu ederim. Bu konuda da belediye başkanı olarak onlara yardımcı olmaya hazırım. Son zamanlarda Türkiye’de haberlerde sıkça duyduğum bir konu var. Hindistan’ın ünlü ve zengin aileleri, çocuklarına burada düğün yapıyorlar. Genelde Ege’yi, Batı Akdeniz’i ve Antalya’yı tercih ediyorlar. Onları Mersin’de düğün yapmaya ve güzelliklerini görmeye davet ediyorum.”

Seçer, Hindistan’ın bir şehri ile Mersin’i kardeş şehir yapmayı arzu ettiklerini de söyledi. Hindistan’ın ileri teknoloji konusunda dünyada sayılı ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Seçer, Mersin’de kuracakları İleri Teknoloji Kampüsü için Hintlileri Mersin’e işbirliğine davet etti. Hindistan ve Mersin arasında ekonomik ve kültürel bir işbirliği kurulması gerektiğini dile getiren Seçer, “Büyükelçinin özellikle Türkiye ve Hindistan arasında öncelediği 3 başlıktan bir tanesi güvenlik. Tabi bu daha çok merkezi hükümetle Hindistan hükümeti arasında karşılıklı değerlendirilebilecek bir konu. Ama diğer iki başlık bizim kentimizle de değerlendirilebilir. Ekonomik ve kültürel işbirliği olabilir. Sayın Büyükelçinin Mersin’de yapılacak ticarette önceleyeceği sektörlerin başında özellikle tarım ürünleri ihracatımız önemli olabilir. Bazı sanayi ürünleri üretimimiz buradan ihraç edilebilir” dedi.