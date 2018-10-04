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Hindistan'dan Arakanlı Müslümanları sınır dışı etme kararı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Arakanlı Müslümanların Myanmar'a sınır dışı edilmelerini durdurma talebini reddetti.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:24
Hindistan'dan Arakanlı Müslümanları sınır dışı etme kararı

HindustanTimes'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, savunma avukatı Praşant Bhuşan'ın, Myanmar'da zulme uğramaktan endişe eden 7 Arakanlı Müslümanın Hindistan'da kalmasına izin verilmesi yönündeki talebini kabul etmedi.

Hindistan'a yasa dışı yollardan girmekten 2012 yılında tutuklanan ve ceza evinde tutulan 7 Arakanlı Müslümanın, Yüksek Mahkemenin kararı üzerine birkaç saat içinde Manipur'dan Myanmar'a sınır dışı edilmeleri bekleniyor.

"Uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir"

Bhuşan, kararın ardından Yüksek Mahkemenin devletsiz kişileri koruma sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. BM Irkçılık Özel Raportörü Tendayi Achiume de Hindistan hükümetinin Arakanlı Müslümanları sınır dışı etme planının, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelebileceğini söyledi.

Hindistan hükümetinin avukatı Tuşar Mehta ise Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanların ülke vatandaşı olduğunu kabul ettiğini ve dönüşlerini kolaylaştıracak kimlik belgelerini verdiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Yabancılar Kanunu çerçevesinde ülkeye yasa dışı yollardan girmekten cezalarını çeken 7 Arakanlı Müslümanın Myanmar'a dönmeye istekli olduğu" ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde gözaltı merkezlerinde 32 Arakanlı Müslümanın tutulduğu belirtiliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Assam'daki Arakanlı Müslüman göçmenlere erişim izni istemiş, ancak bu talep kabul edilmemişti.

"Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik"

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 13:24
  1. Hindistan
  2. Arakanlı Müslümanlar

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