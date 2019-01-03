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Hindistan Arakanlı mültecileri sınır dışı etti

Ülkeye 2014 yılında yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen aynı aileden 5 Arakanlı Müslüman Myanmar'a iade edildi

03 Ocak 2019 Perşembe 17:37
Hindistan Arakanlı mültecileri sınır dışı etti

GAUHATI (AA) - Hindistan, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen bir grup Arakanlı Müslümanı daha sınır dışı etti.

Polis sözcüsü Bhaskar Jyoti Mahanta, ülkeye yasa dışı yollardan giren 3 erkek ve 2 kadından oluşan Arakanlı Müslüman ailenin ülkenin doğusundaki Manipur eyaletindeki Moreh sınır kapısından Myanmar'a iade edildiğini bildirdi.

Sınır dışı edilenlerin, 2014 yılında ülkenin kuzeydoğusunda yanlarında geçerli seyahat belgeleri bulunmadığı için gözaltına alındığı ve o dönemden bu yana gözaltında tutulduğu belirtildi.

Sınır dışı edilen 5 kişi, Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi hükümetin 2017 yılında ülkeye yasa dışı olarak girmiş Arakanlı Müslüman mültecilerin sınır dışı edilmesi yönünde aldığı kararın ardından Myanmar'a iade edilen ikinci grup oldu.

Hint makamları geçen yıl ekimde ülkeye 2012 yılında giriş yapan 7 kişilik bir grubu sınır dışı etmişti.

Hindistan'da ülkenin farklı eyaletlerinde yaklaşık 40 bin Arakanlı Müslüman olduğu tahmin ediliyor. Bunların yalnızca 15 bini Birleşmiş Milletler (BM) tarafından mülteci olarak kayıt altına alındı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:37
  1. Arakanlı Müslümanlar
  2. Hindistan
  3. Myanmar
  4. Rohingya
  5. Sınır Dışı

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