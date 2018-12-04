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Hindileri çalınan kadın gözyaşlarını tutamadı

Aksaray'da yılbaşında satmak üzere beslediği hindileri çalınan 77 yaşındaki Fatik Sert, "O hindileri satıp bakkal borcumu öderdim. Ekmeğimi bile yazdırıp geliyorum. Nasıl çaldınız?" diyerek gözyaşı döktü- Fatik Sert:"Tüm gelirim, geçim kaynağım bu hindilerdi. Bahçemdeki kulübede 15 hindi besliyordum. Yılbaşında satacaktım. Sabah bir kalktım, sadece 5 hindi kalmış"

04 Aralık 2018 Salı 15:22
Hindileri çalınan kadın gözyaşlarını tutamadı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yılbaşında satmak üzere beslediği hindileri çalınan Fatik Sert, "O hindileri satıp bakkal borcumu öderdim. Ekmeğimi bile yazdırıp geliyorum. Nasıl çaldınız?" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Tacin Mahallesi 1811. Sokak'taki evde yaşayan 77 yaşındaki Sert, bahçesinde beslediği 10 hindinin çalınması üzerine polise başvurdu.

Hırsızlık olayını gazetecilere anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Sert, "Tüm gelirim, geçim kaynağım bu hindilerdi. Bahçemdeki kulübede 15 hindi besliyordum. Yılbaşında satacaktım. Sabah bir kalktım, sadece 5 hindi kalmış." diye konuştu.

Hırsızların bir an önce bulunmasını isteyen Sert, şunları söyledi:

"O hindileri satıp bakkal borcumu öderdim. Ekmeğimi bile yazdırıp geliyorum. Nasıl çaldınız? Benim ekmeğim, öğünüm bunlardı. Hiç kimsem yok. Elimi atacağım dalım yok. Yerim olsaydı daha güvenli yerde bakardım ben onlara."

Polis, hindileri çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:22
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