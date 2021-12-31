Hindi eti nasıl pişirilir? Pratik fırında hindi tarifi nasıl yapılır?

Akşam yemeği davetlerinde, özel sofralarda bu tarifle kolayca hindi servis edebilirsiniz.

Hindi en kolay nasıl pişirilir?

Tarifi için malzemeler

1 bütün hindi

birkaç defne yaprağı

1 adet limon

tuz

zeytinyağı

karabiber

kekik

Hindi eti yapılışı

Hindiyi güzelce yıkayıp temizledikten sonra kurulayalım. İçine defne yaprakları yerleştirelim. Defne yaprağı hindiye hoş bir koku ve lezzet katacaktır. 1 adet limonu dilimleyip hindinin içine yerleştirelim. Isıya dayanıklı bir iple hindinin butlarını birbirine bağlayalım. Böylece pişerken açılmayacaklar. Üzerine zeytinyağı gezdirerek elimizle yayalım. Karabiber, tuz ve kekik serperek elimizle her yerine sürelim. Büyük boy fırın poşetinin içerisine hindiyi yerleştirelim. Varsa pişirme termometresini üzerine saplayalım. Poşetin ağzını kapatıp kürdan veya sivri bıçak ucuyla delikler açalım. 180 derece önceden ısıttığımız fırında 2 saat pişirelim. Fırını kapatınca 15-20 dk daha fırında bırakmak hindinin suyunu içine çekmesi ve daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Afiyet olsun.