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Korona Virüs Hıncal Uluç koronavirüse yakalandığını duyurdu
Korona Virüs

Hıncal Uluç koronavirüse yakalandığını duyurdu

Gazeteci Hıncal Uluç, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 11:27:00 -
Hıncal Uluç koronavirüse yakalandığını duyurdu

Gazeteci Hıncal Uluç , bugünkü köşe yazısında koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hıncal Uluç, yazısında belirti göstermediğini de berlirtti.

"Bomba gibiyim"

'Bomba gibi' olduğunu vurgulayan Uluç, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bakın bu defa tavsiye birinci elden ve damdan düşmüşten geliyor... Ben Hıncal Uluç'ta, Covid testi 'pozitif' çıktı. Her iki aşımı da yaptırmış ve 20 gün evvel tamamlamış olmama rağmen pozitif... Hiçbir belirti yok. Bomba gibiyim. Ama Ercan pozitif çıkıp eve kapanınca, 'Bir test yaptıralım' dedim. Pozitif çıkmaz mı? Peki 'aşının faydası' o zaman? Aşının faydası şu ki, hiçbir belirti göstermeden yaşıyorum, bu dördüncü gün... Antikor testi yaptırdım bu arada... Sonuç mükemmel...

"Hangi aşıyı bulursanız yaptırın"

Vücudun Covid'le savaş silahı olan antikorlar aşı sonucu çok iyi oluşmuş. Yani, 'aşı tam etkili değil... Covid bulaşmasını engellemiyor' gibi tezvirata kapılmayın. Hangi aşıyı bulursanız yaptırın. Sıranız gelirse asla kaçırmayın. Bu arada, devletin ekipleri anında geldiler. Covid ilacını getirdiler, 5 gün süre ile alacağım. Yüce Allah'ın izni ve inayeti ile de iki hafta sonra normal yaşamıma döneceğim... Bu, Covid'li Hıncal'ın ilk yazısı... İnşallah onlar da aynen böyle devam edecek..."

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Yorumlar

Putsavar

EEEEEEYYYYY CAAAHAAAPELİLERİNNNNNN ABİSİ KAÇTIN AMA SAKLANAMADINNN
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