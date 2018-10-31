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Hıncal Uluç: Derbide favorim Fenerbahçe

Spor yorumcusu Hıncal Uluç, bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:16
Hıncal Uluç: Derbide favorim Fenerbahçe

Spor yorumcu Hıncan Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'A programında önemli açıklamalarda bulunurken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi de yorumladı.

''FAVORİM FENERBAHÇE''

Hıncal Uluç: ''Benim derbide favorim Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe'den iyi bir 11 seçilip iyi bir futbol oynatılabileceğini biliyorum. Şu gördüğüm Galatasaray'dan, bu gördüğüm Fatih Hoca ile bir şey ümit etmemem gerektiğini de biliyorum.''

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:16
  1. Hıncal Uluç
  2. Fenerbahçe
  3. Galatasaray

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