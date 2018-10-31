Hıncal Uluç: Derbide favorim Fenerbahçe
Spor yorumcusu Hıncal Uluç, bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.31 Ekim 2018 Çarşamba 13:16
Spor yorumcu Hıncan Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'A programında önemli açıklamalarda bulunurken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi de yorumladı.
''FAVORİM FENERBAHÇE''
Hıncal Uluç: ''Benim derbide favorim Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe'den iyi bir 11 seçilip iyi bir futbol oynatılabileceğini biliyorum. Şu gördüğüm Galatasaray'dan, bu gördüğüm Fatih Hoca ile bir şey ümit etmemem gerektiğini de biliyorum.''
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