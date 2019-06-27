Himyaçder’den MİAD Kadın Kollarına ‘Bağış’ tepkisi

Himyaçder’in Genel Başkanı Ayşe Ece Budan, geçtiğimiz yıl MİAD Kadın Kolları, İnönü Üniversitesi ve Himyaçder ortaklığıyla düzenlenen programda AMATEM kurulması için toplanan bağışın, kendilerinden habersiz üniversiteye verilmesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan HİMYAÇDER Genel Başkanı Ayşe Ece Budan, 2018 yılı Mart ayında İstanbul’da MİAD Kadın Kolları, İnönü Üniversitesi ve HİMYAÇDER ortaklığı ile bir kahvaltı programı düzenlendiğini ve programda Malatya’ya yapılması düşünülen AMATEM için bağış toplandığını anımsattı.

Bir süre sonra yaşanan iletişimsizlik nedeniyle MİAD Kadın Kollarını projeden çıkardıklarını belirten Budan, ancak buna rağmen toplanan bağışın AMATEM kurulması adına kendilerine iletilmediğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelen MİAD Kadın Kolları yönetiminin toplanan parayı İnönü Üniversitesi’ne bağışladığını ifade eden Budan, “Bu para AMATEM için beraber yaptığımız çalışma neticesinde toplanan para. Bağışın İnönü Üniversitesine teslim edilirken bize neden haber verilmedi. Eğer üniversite AMATEM yapacaksa neden bir bilgi ve açıklama yapılmadı. Eğer üniversitemiz AMATEM yapacaksa kamuoyuna bir açıklama yapılsın, biz ona da destek oluruz. Bizim amacımız Malatya’ya AMATEM’in kazandırılması. Kimse bu hayati konuda kamuoyunu yanıltmasın, derdimiz Malatya, Malatya insanına memleketimize faydalı hizmetler yapmak” diye konuştu.