İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Güneydoğu'daki belediyelerde belediyelerin gelirlerini Kandil'e haraç diye gönderdiler. FETÖ örgütü de bunların arasında. Büyükşehirlerde diyorlar ki 'Sizi biz seçeriz, bizim sayemizde geleceksiniz. Benim haracımı, benim himmetimi vereceksin.' Himmetler Pensilvanya'ya, haraçlar Kandil'e gidecek." dedi.

Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirilen AK Parti mitinginde, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zalimlerin hedefinde olduğunu söyledi.

Alandaki vatandaşlara, "Ona sahip çıkacak mısın 31 Mart'ta, onun alnını, başını dik tutacak mısın? Diklenmeyen, dik duran, vakur, milletinin onurunu, şahsiyetini, kimliğini, aslını, asaletini ayakta tutan bir lidere sahip çıkacak mısın?" şeklinde seslenen Turhan, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına değindi.

- "Bu ittifak 2016'da Yenikapı'da kuruldu"

Türkiye'deki siyasi ittifaklara dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'de ittifaklar oluştu. Cumhur İttifakı var. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti, Cumhur İttifakı'nı kurdu. Bu ittifak aslında 2016'da Yenikapı'da kuruldu. Milli birlik ve beraberlik ittifakı. Karşıda ise bu ülkenin evlatlarını öldüren, güvenlik güçlerini öldüren, terör örgütünün uzantılarıyla ittifak kurdular ve belediyelerde encümenlerin içerisine ajanlarını sokuyorlar. Güneydoğu'daki belediyelerde belediyelerin gelirlerini Kandil'e haraç diye gönderdiler. FETÖ örgütü de bunların arasında. Büyükşehirlerde diyorlar ki 'Sizi biz seçeriz, bizim sayemizde geleceksiniz. Benim haracımı, benim himmetimi vereceksin.' Himmetler Pensilvanya'ya, haraçlar Kandil'e gidecek."

- "16 bin kilometre öteden hedef aldıkları bir Türkiye ve Erdoğan var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da 8 Mart'ta Taksim'de yaşananları hatırlatarak, "Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de CHP'nin ve HDP'nin kadınlarının öncülük ettiği, ezanımızın ıslıklarla protesto edildiği o anı da şiddetle kınıyorum. Biz ezanımız için, bayrağımız için, vatanımız için can vermiş bir milletiz. 15 Temmuz gecesi bu ülkenin istiklali ve istikbali için 251 canımız şehit düştü. Kadınlarımız, vatanımız için şehit düştü. Rabbim onlara rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin de Kaya, "16 bin kilometre öteden, Yeni Zelanda'da canlarımızı, Müslüman kardeşlerimizi namazdayken şehit eden, o ırkçı, faşist teröristi lanetliyoruz. 16 bin kilometre öteden hedef aldıkları bir Türkiye var. 16 bin kilometre öteden hedeflerinde Recep Tayyip Erdoğan var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterilerek şakağına silah dayanmış pankartların Avrupa'da binalara asıldığı hatırlatan Kaya, "İşte o ırkçılar, o faşist teröristler, onlar Yeni Zelanda'daki terör saldırısının hazırlayıcıları. Oradaki o terör eylemlerine izin verenler, aslında bu terör saldırısında da suçları olanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, birliği, beraberliği ve kardeşliği büyüterek hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



