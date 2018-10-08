Himmet parasıyla Amerikan rüyası

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans kalesi olarak gösterilen Bank Asya’ya el konulmasından kısa süre önce “Bankaya para lazım” yalanıyla tabandaki garibanları dolandırıp milyarları hortumlayan FETÖ’cülerin; şatafatlı yaşamları belgelendi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında ABD’ye kaçan azılı FETÖ’cülerin sahip oldukları yüz binlerce dolarlık ev ve arabalarla lüks içinde yaşadığı resmi raporlara yansıdı.

Şimdi de okullar para basıyor

Örgütün önde gelen isimlerinin, FETÖ’nün işlettiği okul ağıyla ABD eğitim sisteminden her yıl yüz milyonlarca dolar elde ettiği ifade edildi. FETÖ’nün ABD’deki sözleşmeli okulları aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 243 milyon dolar “hortumladığı” bildirildi. ABD genelinde 27 eyalet ve başkent Washington DC’de FETÖ bağlantılı 199 sözleşmeli okulda, yaklaşık 81 bin öğrencinin kayıtlı olduğu belirtildi. AK Parti’nin hazırladığı Türkiye Bülteni adlı dergide yayımlanan çarpıcı rapor, firari FETÖ’cülerin lüks yaşamı kayıtlara geçti.

FETÖ’cü alçaklara ilişkin hazırlanan raporda şu ifadeler yer aldı:

Cemil Teber / TAA yöneticilerinden

FETÖ’nün “Washington Diplomacy Group” lobi firmasında lobici olarak adı geçen Teber’in Teksas’ta 200 bin dolar değerinde evi var.

Hakan Şükür / FETÖ firarisi

San Francisco’da “tuts Bakery-Cafe” adlı lüks kafe-restoranı var. Son model 3 binek araca sahip. 3 milyon dolar değerindeki lüks bir evde 6 bin 850 dolara kirada oturuyor.

Cevdet Türkyolu / Gülen’in yeğeni

Teröristbaşı Gülen’in yeğeni “Mekrube” ile evli olan Türkyolu ve ailesi üzerine kayıtlı, Pensilvanya ve Florida’da 7 konut bulunuyor.

Sezai Şablak / Altın Nesil İbadet ve İnziva Merkezi Başkan Yardımcısı

Pensilvanya’daki 5 odalı, 4 banyolu yaklaşık 300 bin dolar değerinde bahçeli bir evde yaşıyor.

Recep Özkan / FETÖ bağlantılı Türk Kültür Merkezi’nin Eski Başkanı

New York’un Brooklyn bölgesinde 1.4 milyon dolarlık eviyle dikkat çekiyor.

Burak Yeneroğlu / Bayrock Stone şirketinin sahibi

Önceki başkan Obama’ya 652 bin dolar bağış yapan Yeneroğlu, 400 bin dolarlık tripleks bir evde yaşıyor.

Yüksel Alp Aslandoğan / FETÖ’nün ABD’deki çatı örgütlerinden Ortak Değerler İttifakı Başkanı

New Jersey’de, piyasa değeri yaklaşık 540 bin dolar olan tripleks bir evde yaşıyor.

Abdullah Yıldırım / Oto satışı ve tamiri yapılan lüks iş yeri var

New Jersey eyaletinin Ridgefiel bölgesinde 550 bin dolar değerindeki 3 katlı evinin çeşitli markalarda 3-4 araç bulunuyor.

Kemal Öksüz / FETÖ firarisi

Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanlığını yürüten Kemal Öksüz, Virginia eyaletinin Arlington şehrinde 1,7 milyon dolar değerindeki müstakil bir evde yaklaşık 7 bin dolara kirada yaşıyor.

Hasan Ali Yurtsever / Gülen’e en yakın isimlerden

Virginia Fairfax’te yaklaşık 515 bin dolarlık müstakil dubleks bir evde ikamet ediyor.

Talha Saraç / İsa Saraç’ın oğlu

FETÖ bağlantılı Virginia International University’nin başkanı İsa Saraç’ın oğlu Talha Saraç, Asburn bölgesindeki 500 bin dolarlık evde kalıyor.

Faruk Taban / Türki-Amerikan İttifakı (TAA) Başkanı

Virginia’nın Centreville bölgesinde kendine ait 470 bin dolarlık evde yaşıyor.

Ahmet Sait Yayla / “Kozmik Oda” soruşturması firarisi

Virginia’nın Fairfax kentinde dubleks bir evde oturuyor.

Emre Uslu / FETÖ firarisi

Virginia eyaletinin Fairfax kentinde kendine ait 400 bin dolarlık müstakil bir evde yaşıyor.

Öksüz 550 bin dolarlık evde kalıyor

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü’nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD’de görüntülenmişti. New Jersey eyaletine bağlı Ridgefield semtinde bulunan kardeşinin evinin önünde görüntülenen

Aynur Öksüz, kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullanıyor. Aynur Öksüz’ün yaşadığı üç katlı evin bulunduğu Ridgefield semti, New Jersey eyaletinin lüks ve güvenli bölgelerinden biri olarak biliniyor. Clark Avenue (caddesi) üzerinde, özel garajı ve bahçesi olan yaklaşık 550 bin dolar değerindeki evin önünde, Öksüz’ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım’ın da kullandığı 3-4 ayrı lüks araç da bulunuyor.