Himalayalar'da kaybolan 10 kişinin cesetlerine ulaşıldı
Himalaya Dağları'ndaki Gurja Dağı'nda geçtiğimiz hafta çıkan fırtına nedeniyle kaybolan 10 kişinin cesetlerine ulaşıldı.14 Ekim 2018 Pazar 23:36
Nepal hükümetinden yapılan açıklamada, Himalaya Dağları'ndaki Gurja Dağı'nda cuma günü çıkan kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 3 Nepalli rehberin cesedi helikopterlerle başkent Katmandu'ya, 1 Nepalli rehberin cesedi yakındaki köyüne götürüldü.
Başkentteki Tribhuvan Eğitim Hastanesi morguna kaldırılan cesetlerin otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.
Dağcıların ve rehberlerinin kamplarının fırtınada dağılması nedeniyle öldükleri sanılıyor.
Ekip, Gurja Dağı'nın 7193 rakımlı zirvesine çıkmayı amaçlıyordu.
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