Hilton’da Mabel Matiz konseri

Double Tree By Hilton Van Otelinde gerçekleşen Mabel Matiz konserinde Vanlılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Double Tree By Hilton Van Otelinde gerçekleşen konserde birbirinden güzel şarkıları seslendiren Mabel Matiz, Van’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Mabel Matiz’in şarkılarına eşlik eden müzikseverler ise bir yandan da cep telefonları ile o anı kayıt altına aldılar. Konser sonunda bir açıklamada bulunan Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Rıdvan Ensari, kentte bu tür organizasyonların düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “İlimizde bu tür organizasyonların yapılmasını yerinde buluyoruz. Bu anlamda ilin eğlence ve kültürel etkinliklere olan katkımız bundan sonra da devam edecektir. 2019 yılı içerisinde otelimizde yaklaşık 12 konser düzenlenecek olup bu konserlerde önemli sanatçılar Vanlılarla buluşacak. Bu akşam ünlü sanatçı Sıla, Vanlı hayranlarıyla bir araya gelecek. Yine önümüzdeki süreçte sanatçılar Edis ve Fazıl Say’da Vanlılarla bir araya gelecek. Ben bu anlamda bu tür organizasyonları gerçekleştiren firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.