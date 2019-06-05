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Hilmi Güler: ”Yeşil bir çevre için duyarlı olmalıyız”

NT-Y)Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:02
Hilmi Güler: ”Yeşil bir çevre için duyarlı olmalıyız”

NT-Y)Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Güler, mesajında çevrenin önemine dikkat çekerek, “Dünya bize atalarımızın mirası değil, torunlarımızın emanetidir” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Karadeniz’in incisi, ülkemizin seçkin illerinden biri olan Ordumuzu her köşesi ile geleceğe hazırlamak, bizim sizlere hizmet borcumuzdur. Hepinizin bildiği gibi bu hizmet yarışında hazırladığımız projelerin birçoğu geleceğe dönük ve çevre düşünülerek hazırlanmış yatırımlar olacaktır. Sizlerden aldığımız güçle yeşili, mavisi ve eşsiz doğa güzelliklerine sahip Ordumuzu herkesin örnek göstereceği bir il haline getireceğiz. Gelecek kuşakların onlar için bıraktıklarımıza teşekkür ederek minnettar olmalarını istiyorsak, yaşanabilir bir Ordu için çevremize sahip çıkmak zorundayız. Dünya Çevre Günü’nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum. Unutmayalım ki, dünya bize atalarımızın mirası değil, torunlarımızın emanetidir”

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:02
  1. doğa

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