Hilmi Güler kimdir? AK Parti Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı Hilmi Güler oldu

Hilmi Güler AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika olarak açıklandı. Hilmi Güler’in AK Parti Ordu adayı olmasından sonra Hilmi Güler’in kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki Hilmi Güler kimdir? Hilmi Güler nereli ve kaç yaşında? Hilmi Güler hangi görevlerde bulundu? İşte Hilmi Güler biyoğrafisi

Hilmi Güler kimdir?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğdu. Babasının adı Mehmet Bahaettin, annesinin adı İrfan'dır. Dr. Yüksek Mühendis; ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü'nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii'nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu. 22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.





24 Haziran Ordu genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65.13

Muharrem İnce: Yüzde 25.96

Meral Akşener: Yüzde 7.57

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.78

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.30

Doğu Perinçek: Yüzde 0.25

Ordu 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 65.81

Millet İttifakı:Yüzde 32.65

AK Parti: Yüzde 48.68

CHP: Yüzde 22.90

MHP: Yüzde 17.13

İYİ Parti: Yüzde 8.60

SP: Yüzde 1.15

HDP: Yüzde 0.91

AK Parti Ordu Milletvekilleri

Şenel Yediyıldız

Ergün Taşçı

Metin Gündoğdu

CHP Ordu Milletvekilleri

Seyit Torun

Mustafa Adıgüzel