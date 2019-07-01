Hilmi Güler: “Denizi kullanacağız”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, bir kıyı kenti olmalarına rağmen denizin ekonomik yönden kullanılamadığını belirterek, “Biz her zaman denize bakıyoruz şimdi denizden Orduya bakacağız” dedi.

Karadeniz Uyum Harekâtı (KUH) kapsamında Ordu’ya gelen TCG Yıldırım (F243) Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Erhan Akbayram ve Deniz Yüzbaşı İlhan Çağlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Güler, “Halkımız zaten denizci bir halk. Deniz kıyısındayız ama ekonomik olarak denizden çok faydalanmıyoruz. 140 kilometre kıyısı olan bir ilin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu benim için çok anlamlı. Burada büyük zenginliklerimiz bulunuyor. Belki bu göz önüne alınmıyor ama denizin üstü kadar altı da madenler ve enerji kaynaklar açısından kıymetli. Denizlerimize önem veriyoruz. Biz her zaman denize bakıyoruz şimdi denizden Orduya bakacağız. Onun için denizi çok geniş bir şekilde geniş imkanlarla kullanmak istiyoruz ve denizi halkımızın hizmetine ekonomik açıdan da diğer zenginlikler açısından da açmak istiyoruz” dedi.

Ordu’da olmaktan duydurdukları memnuniyeti dile getiren TCG Yıldırım (F243) Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Erhan Akbayram, “Ordu iline geldiğimiz zaman biz çok gururlanıyoruz. Kendi vergileriyle almış oldukları gemilerimizi vatandaşlarımızın görmeleri bize mutluluk veriyor. Sizlerin desteğiyle onlarla beraber olmak bizlere şevk veriyor. Her karış toprağımızı Deniz Kuvvetlerimiz ve tüm halkımız mavi vatan olarak görüyor. Mavi vatanımızı korumanın azim ve kararlılığındayız” diye konuştu.