Hilmi Güler: “Boztepe turistlerin ilgi odağı olacak”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Boztepe’de doğayla uyumlu inşa edilen ‘Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi’ kapsamında 11 dairelik 5 adet villa tipi otel ile 1 adet restoranın bölgeye ayrı bir cazibe kazandıracağını söyledi.

‘Dört Mevsim Bulutlara Dokunun’ projesinin Ordulular için önemli bir kazanım olacağını söyleyen Başkan Güler, “Boztepe’nin cazibesini artırmak için tesislerin bir an evvel bitmesini ve Ordu’nun daha güzel ve çekici hale gelmesini istiyoruz” dedi.

“Ordu daha güzel ve daha çekici olacak”

Ordu’ya gelmeyi düşünen yerli ve yabancı turistler için ‘Dört Mevsim Bulutlara Dokunun’ Projesinin önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Başkan Güler, “Çok sayıda yerli ve yabancı turistin yanı sıra yabancı şirketler de ilimize gelmek istiyor.Yakında Çinliler, Çin Büyükelçisi Ordu’ya gelecek. Onun dışında Almanlarla, İtalyanlarla görüşmelerimiz var.Onları burada ağırlamak istiyoruz. Dolayısıyla gelecek misafirlerin otellerin dışında da kalabilecekleri, eğlenebilecekleri ve dinlenebilecekleri mekanlar son derece önemli. Çevre düzenlemesi de yapıldığında önemli bir yatırım elde etmiş olacağız. Bu tesisleri bir an önce bitirerek hizmete sunmak istiyoruz. Amacımız Ordu’yu daha güzel ve daha çekici hale getirmek” diye konuştu.

“Turizme yönelik yoğun çalışmalarımız olacak”

Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu’da turizme yönelik çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Başkan Güler, “ Boztepe’nin yanı sıra ilimiz için önemli olan turistik alanlarda da çalışmalar yürütüyoruz. Çambaşı’ndaki çalışmalarımız bütün hızıyla sürüyor.Mesudiye, Fatsa, Ünye ve aynı zamanda Kurul Kalesinde arkeolojik kazıları tekrar başlatıyoruz. Turistik tesislerle, denizin kullanılmasıyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Turizme yönelik kapsamını önümüzdeki günlerde paylaşacağımız önemli ve yoğun bir çalışma programımız olacak” şeklinde konuştu.