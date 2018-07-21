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Hilmi Bilgin kimdir? Hilmi Bilgi'nin yeni görevi ne oldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yardımcı atadı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Hilmi Bilgin atandı. Peki Hilmi Bilgin kimdir?

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:36
Hilmi Bilgin kimdir? Hilmi Bilgi'nin yeni görevi ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yardımcı atadı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Hilmi Bilgin atandı. Peki Hilmi Bilgin kimdir?

26 Mayıs 1972'de Sivas Kangal Alacahan'da doğdu. Baba adı Fuzuli, anne adı Sultan'dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. SSK Sivas İl Müdürlüğünde kurum avukatı olarak görev yaptı. Memuriyetten istifa ederek serbest avukat olarak çalıştı. Sivas Barosu Disiplin ve Yönetim Kurulları Üyeliği, Sivas Baro Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde resmi ve fahri görevler üstlendi.

24. Dönemde Sivas Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evlidir.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:36
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