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Hillary Clinton'dan Vladimir Putin iddiası

ABD’de katıldığı bir programda konuşan Hillary Clinton, Putin'in "çok başarılı bir strateji" ile 2016'daki seçimlerin sonuçlarıyla oynadığını iddia etti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:02
Hillary Clinton'dan Vladimir Putin iddiası

Amerika Birleşik Devletleri’nde katıldığı bir programda konuşan Hillary Clinton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2016 yılında ABD’de yapılan ve kendisinin de aday olduğu Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve seçim sonuçlarının elektronik ortamda değiştirildiğini iddia etti.

Clinton, "Bu elektronik sistemlerime yönelik çok geniş ve başarılı bir siber saldırıydı. Saldırı demokrasimizi kalbinden vurdu" diye konuştu.

Putin’in insanları manipüle etme konusunda "uzman" olduğunu savunan Cllinton, "Eski bir KGB ajanı olarak Putin çok net bir stratejiye sahip. İnsanları çözümleme, anlama ve manipüle etme konusunda oldukça hünerli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz anlamadığı bir sebepten dolayı Putin ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söyleyen Clinton, durumun giderek ciddileştiğini belirtti.

Clinton, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı zirveye de değinerek, "İkilinin kapalı kapılar ardında ne konuştuğunu bilmiyoruz. Putin, tüm dünyaya söylediğini söylüyor, biz ise Beyaz Saray’dan sadece vızıltı duyuyoruz" dedi.

Gelişmelerin ABD dış politikasını derinden sarstığını vurgulayan Clinton, "Bir ileriki adımda bize ne olacağı konusunda endişe duyan dostlarımızı ve müttefiklerimizi kaybediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:02
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  3. Rusya
  4. Finlandiya
  5. Hillary Clinton
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