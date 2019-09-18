Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen Enes Kanter'i ağırladı! ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton'ın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e "babam" diyen Enes Kanter'e ev sahibi olduğu davette büyük ilgi gösterdi.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı Demokratlar'dan aday gösterilen Hillay Clinton'ın, ülkesindeki FETÖ'cülere olan ilgisi devam ediyor. Düzenlediği yemekte Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen, örgütün maddi destekçileri arasında yer alan NBA oyuncusu Enes Kanter'e özel bir yakınlık gösterdi. FETÖ'den seçim kampanyasına 2 milyon dolar FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı öğrenilmişti.

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