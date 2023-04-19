Hildmann’a yardım edenlere ceza
Almanya'da korona salgını başladıktan sonra komplo teorileriyle gösterilerde dikkati çeken Attila Hildmann'ın yakalanma kararından sonra Türkiye'ye kaçışına yardımcı olan iki kardeş ceza aldı.
Berlin Savcılığı'nda görevli iki kız kardeşten birine resmi sırları ihlal etmek suçundan 3500, diğerine ise 2700 euro para cezası kesildi. Kardeşler, Hildmann'a tutuklama kararı çıkacağını haber vermiş, kaçışını sağlamıştı.
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