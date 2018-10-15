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Hilary Clinton kocasının 'taciz' skandalını savundu: Bill doğru olanı yaptı

Hillary Clinton, 1998 yılında patlayan Monica Lewinsky skandalı hakkında konuştu ve kocası Bill Clinton'ı savundu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 23:59
Hilary Clinton kocasının 'taciz' skandalını savundu: Bill doğru olanı yaptı

CBS'de yayınlanan ‘Sunday Morning' (Pazar Sabahı) isimli televizyon programına konuk olan Hillary Clinton, sunucu Tony Dokoupil tarafından sorulan, "Geçmişe dönersek, Bill'in Monica Lewinsky skandalının ardından istifa etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "kesinlikle hayır" cevabını verdi.

"Bill doğru olanı yaptı"

Eski First Lady, Bill Clinton'ın yaşanan olay sonrasında istifa etmeyerek kesinlikle doğru olanı yaptığını belirtti.

Sunucu Dokoupil'in "Bu durum gücün kötüye kullanımı değil midir?" sorusu üzerine eski ABD Dışişleri Bakanı, yaşananların böyle değerlendirilemeyeceği yorumunda bulundu.

"Lewinsky o dönemde yetişkin bir bireydi"

Dokoupil, bir cumhurbaşkanının ile bir stajyer arasındaki güç dengesizliği nedeniyle bir stajyerle karşılıklı bir ilişki kurmayacağı tezini ortaya attığında ise, eski ABD Dışişleri Bakanı, "Lewinsky o dönemde yetişkin bir bireydi" açıklamasında bulundu.

Monica Lewinsky Beyaz Saray'da çalışan genç bir stajyerken, Bill Clinton ABD başkanı olduğu dönemde 49 yaşındaydı.

"Trump hakkında açılan soruşturma nerede?"

Verdiği yanıt sonrası konuyu aniden ABD Başkanı Donald Trump'a getiren Clinton, Trump hakkında sayısız cinsel taciz ve saldırı suçlamasında bulundu. Clinton, "Ama size şunu sormama izin verin, çok sayıda iddianın muhatabı olan şu anda görevli olan başkan hakkında açılan soruşturma nerede?" dedi.

Lewinsky: Bill Clinton ile aramda yaşananlar, gücün kötüye kullanımıdır

#MeToo (Ben de) isimli hareketin yayılmaya ve geniş kitlelerce takip edilmeye başladığı bir dönemde, Monica Lewinsky ve birkaç kadın, Bill Clinton hakkında cinsel istismar suçlamasında bulunmuştu.

Lewinsky, Bill Clinton ile arasında yaşananları "Gücün kötüye kullanımı" olarak tanımlamıştı.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 23:59
  1. Monica Lewinsky
  2. Bill Clinton
  3. Hillary Clinton
  4. Tony Dokoupil
  5. Clinton
  6. Trump

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