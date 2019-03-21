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"Hijyen Sağlıktır" projesi mart ayında 6 bölgede 600'e aşkın kadına ulaştı

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz:- "Bu ilgi sayesinde daha önce yıl sonu hedefi olarak belirlediğimiz 2 binden daha fazla kadınla hijyen eğitimini buluşturacağımızı öngörüyoruz"

21 Mart 2019 Perşembe 10:40
"Hijyen Sağlıktır" projesi mart ayında 6 bölgede 600'e aşkın kadına ulaştı

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde yürütülen “Hijyen Sağlıktır” projesi ile mart ayında 6 bölgede 600'ü aşkın kadına ulaşıldı.

Akfen Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Kadınlara farklı konularda hijyen eğitimini verilen “Hijyen Sağlıktır” projesi Mart ayı içerisinde Amasya Merkez, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat Turhal ve Konya Ereğli ile Sarayönü olmak üzere 6 bölgede 600’ü aşkın kadının yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirildi.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2019 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilecek “Hijyen Sağlıktır” projesi hızla devam ediyor.

2019 yılının Şubat ayında Mersin ve Muğla’da gerçekleştirilen seminerlerden sonra "Hijyen Sağlıktır" projesi sadece Mart ayı içerisinde Amasya Merkez, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat Turhal ve Konya Ereğli ile Sarayönü bölgelerinde kadınlarla buluştu. Böylelikle 7 ilde 9 eğitim hayata geçirilirken, proje kapsamında ulaşılan kadın sayısı bini buldu.

Kadınlar, yoğun ilgi ve katılım gösterdikleri eğitimlerde, yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında bilgilendirilirken, eğitimlerin ardından 610 katılımcı kadına sertifikaları ve proje kapsamında hazırlanan hediye paketleri de takdim edildi.

26 farklı bölgede yıl sonuna kadar 2 bin kadına ulaşılıp, hijyen konusunda eğitim verilmesi amaçlanan ‘Hijyen Sağlıktır’ projesi Nisan ayında Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait Erzurum Aziziye’deki Gelinkaya HES ve Elazığ’daki Solentegre HES projelerinin bulunduğu bölgelerde kadınlarla buluşacak.


-"Projede şimdiden yaklaşık bin kadına ulaştık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, "Hijyen Sağlıktır" projesi kapsamında 2019 yılı başından itibaren Türkiye’nin 7 ilinde 9 eğitim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Projede şimdiden yaklaşık bin kadına ulaştıklarını bildiren Yılmaz, “Eğitimlerimizde kadınların genç, yaşlı fark etmeksizin yoğun ilgi ve katılımlarının olduğunu dikkatle izliyoruz. Bu ilgi sayesinde daha önce yılsonu hedefi olarak belirlediğimiz 2 binden daha fazla kadınla hijyen eğitimini buluşturacağımızı öngörüyoruz. Kadınlarımızın katılımında farklı konularda yapılan eğitimler ile tüm hane halkına ulaşarak farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:40
  1. Akfen Holding

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