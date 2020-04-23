Hidroksiklorokinin ölüm riskini arttırıyor

ABD başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde işe yaradığını iddia etmesi sebebiyle son günlerde gündeme gelen 'hidroksiklorokinin' isimli bir ilaç üzerinde yapılan araştırmalar, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bilim insanları, sıtma hastalığının tedavisi için geliştirilen 'hidroksiklorokinin' isimli ilacın koronavirüs tedavisinde işe yaramadığını, aksine ölüm riskini arttırdığını açıkladı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Virginia Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, çalışma kapsamında koronavirüs tedavisi uygulanan bir hastanedeki 368 hastanın verilerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucu, normal tedavi gören koronavirüs hastalarının yüzde 11.4’ünün, 'hidroksiklorokin' kullanılarak tedavi edilmeye çalışılan koronavirüs hastalarının ise yüzde 27.8’inin hayatını kaybettiği belirtildi.