Hıdrellez etkinliğinde dualar şehitler için edildi

İzmit Belediyesi tarafından Hacıhızır ve Veliahmet mahallelerinin birleşme noktası olan Keltiltekke’de düzenlenen “Hıdrelllez” etkinliğinde şehitler için dua edildi.

İzmit Belediyesi tarafından bu sene 13’üncüsü düzenlenen “Hıdrellez” etkinliği Hacıhızır ve Veliahmet mahallelerinin birleşme noktası olan Keltiltekke’de gerçekleşti. Etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldı. Etkinlikte Hakkari ve Suriye’deki şehitler için Kuran’ı Kerim okunup dualar edildi. Şehitler nedeni ile etkinlik kapsamında gerçekleştirmesi planlanan konser ve halk oyunları gösterisi ise iptal edildi.

Etkinlikte konuşan Başkan Hürriyet, “Mart’ın sonu bahar olsun demiştik.İzmit’e baharı getirdik. Hıdrellezimiz, baharımız kutlu olsun. Şehrimize, hanelerimize iyilikler, güzellikler, bereket getirsin. Hepimizin duaları kabul olsun.Bu akşamki bu buluşmamızı bir şenlik havasında yapalım istemiştik. Maalesef ülkemizde şehitlerimiz var.Onlar bizlerin evlatları, ruhları şad, mekânları cennet olsun. Bütün yakınlarına Allah Peygamber sabrı versin. Şehitlerimiz varken buradaki etkinlikte eğlenmemiz doğru olmazdı.Sizlerin de affına sığınarak eğlence bölümümüze iptal ettik. Bu kenti daha yaşanabilir bir kent yapmak için yola çıktık. Yakında projelerimize başlayacağız.Güzel bir İzmit için gece gündüz çalışacağız” dedi.