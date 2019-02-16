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Hidayet üzere olanlara müjdeler olsun

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar, "Hidayet üzere olanlara müjdeler olsun" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:38
Hidayet üzere olanlara müjdeler olsun

NİZAMETTİN BEKAR

Hidayet ve dalalet Ku’ani kavramlardandır. Hidayetin Kur’ani manasına bir göz attığımız zaman; Bir kişi Kur’ani ve Peygamberi bir hayat yaşamaktaysa buna hidayette denilmektedir. Yok eğer Kur’an’dan ve sünnetten bir kişi uzaklaşmışsa buna dalalet de denilmektedir.

Allah dilerse hepimizi cennetine koyar ya da Allah muhafaza hepimizi cehennemine koyabilirdi. Ama böyle yapmadı. Cennet ya da cehennem tercihini biz kullarına bıraktı. Kişi kendi iradesiyle cennete talip olarak güzel ve temiz bir hayat yaşar ya da Allah muhafaza kişi kendi tercihiyle dalalete talip olarak yaşayarak öylece bu dünyadan ayrılıp gider.

Rabbimiz hidayeti ve dalaleti yaratmıştır. Rabbimiz Kur’an’ında şöyle buyurmaktadır. Kehf süresi 29 . ayet: ”De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” Rabbimiz bu ayette açık olarak hidayeti ve dalaleti yarattığını ve bu ikisinden birinin tercihini ise biz kullarına bıraktığını anlamaktayız.

Rabbimiz hidayeti ve dalaleti kutsal kitabında açık olarak belirtmiştir. Peygamberi uygulamaya baktığımız zaman Peygamberimiz üzerindeki vazife olan tebliğ görevini yani Kur’an’ı ve sünneti anlatmak olan vazifeyi yaptıktan sonra hidayeti verecek olan kendisi olduğunu ve insanlar üzerinde zorlama yaparak polis olmadığını hatırlatmıştır. Bakınız Rabbimiz Kaf süresi 45. Ayette ne buyurmaktadır: ”Sen onların üzerinde polis değilsin.
Bizler sadece tebliğle mesulüz. Bizler Kur’an’ı ve sünneti elimizden geldiğince kırmadan dökmeden karşımızda ki muhatabımıza anlatmakla sorumluyuz. Bu anlattığımız kişiye zorlama yapmak gibi bir durumumuz yoktur. Çünkü hidayet verici bir ve mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah’ımızdır. Yâsîn Sûresi 17. Ayet; “Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir.”

Bakınız Kur’ani bir mesele olan hidayete en güzel vereceğimiz örnek İbrahim (A.S.) kıssasıdır. İbrahim (A.S.) ne kadar gayret etse de babası Azar’ın hidayetine vesile olamaz. En sonunda babası için öldüğünde istiğfar yapacağını yani onun affedilmesi için dua edeceğini vaat ettiğinde Rabbimiz kendisini uyararak babasının inkar üzere öldüğünü ve babasına istiğfar edemeyeceğini bildirmiştir. “Cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar, (Allah’a) ortak koşanlar için af dilemek, ne peygambere yaraşır, ne de müminlere! İbrahim’in babası için af dilemesi (ise), sadece ona verdiği sözden dolayı idi. Onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan (hemen) uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim, çok yumuşak huylu ve pek sabırlı idi. (et-Tevbe, 113-114)

Bu ayet bizlere bir peygamberin bile en yakınını hidayete vesile olmadığını ortaya koymaktadır. Bir peygamber bile en yakınını hidayete imkan kılınmamışsa biz ümmetlerinin durumunu sizlere sunmak isterim.
Ama bunun yanında Peygamberimizin en yakın akrabası Hz. Hamza’yı Uhut harbinde şehit eden Vahşi, Mekke’nin fethinde iradesini kullanarak İslam’ı din olarak seçtiğinde Peygamberimiz Hz. Vahşi’nin İslam’ını kabul etmiş ve bu tercihiyle Hz. Vahşi inşallah cennete gitmiştir.

Buradan anlıyoruz ki Rabbimiz tercihi biz kullarına bırakmıştır. Kişi kendi iradesiyle İslam’ı kabul edip, yaşamaya çalıştıkça hidayet üzeredir yok eğer kişi kendi tercihiyle İslam’ı din olarak kabul etmekten uzaklaşmışsa bu durumda da bu kişi dalalettedir diyebiliriz.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:38
  1. Yâsîn Sûresi
  2. İbrahim (A.S.)
  3. Kehf süresi

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