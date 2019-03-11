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Hidayet Türkoğlu'ndan NBA'e Enes Kanter uyarısı

- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:"Enes Kanter, NBA platformunu terörist bir örgütün propagandası için kullanıyor"

11 Mart 2019 Pazartesi 16:26
Hidayet Türkoğlu'ndan NBA'e Enes Kanter uyarısı


ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Portland Trail Blazers forması giyen Enes Kanter'in Amerikan Basketbol Ligi'ni (NBA) terör örgütü propagandası için kullandığını söyledi.

Türkoğlu, ABD merkezli spor kanalı ESPN'de yayınlanan E:60 programına yaptığı açıklamada, NBA yetkililerini Enes Kanter'e karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Enes Kanter, bir terör örgütü elebaşını açıkça destekliyor." diyen Türkoğlu, "Terör örgütlerinin destekçilerine mesaj göndermem. Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim, dikkatli olmaları. E:60'a konuşuyorum çünkü Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Kanter ve FETÖ elebaşı konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Enes Kanter, NBA platformunu terörist bir örgütün propagandası için kullanıyor." şeklinde konuştu.

Ocak ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan lig maçına, hayati tehlikesi olduğunu ileri sürerek gitmeyen Enes Kanter'in iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Türkoğlu, basketbolcunun New York Knicks'te oynadığı dönemde yaşanan olayın, vize sorunundan kaynaklandığını belirtti.


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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:26
  1. Basketbol
  2. Enes Kanter
  3. Hidayet Türkoğlu
  4. NBA

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