Hicri yılbaşı diriliştir

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü bugün başlayacak.

Aşure günü 18 Ağustos'ta

Aşure Günü ise, Muharrem ayının 10’uncu gününe denk gelen 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, hicri takvimin Hz. Ömer döneminde resmiyet kazandığını söyledi. Hicretin yeni bir başlangıç olduğunu belirten Aydemir, hicretin inanç uğruna yeri ve yurdu terk etmek anlamına geldiğini, dolayısıyla hicretin başlangıç olarak görülmesinin Müslümanların aksiyoner kimliğini gösterdiğini dile getirdi. Aydemir, şöyle devam etti: “Biz şu an ay ve yıl olmak üzere iki çeşit takvim kullanıyoruz. Biri güneş sistemi, diğeri ay üzerinedir. Ay takviminde dünya bir şeyin etrafında dönmüyor. Ay dünyanın etrafında dönüyor. Dolayısıyla insan merkezlidir. Ay’ın dönüşüyle birlikte oluşan takvim ise Hicri Takvim’dir.”

Miladiye göre 11 gün eksik

Ay takviminin tamamlanmasının güneş takvimine göre 11 gün eksik olduğunu hatırlatan Aydemir, şöyle devam etti: “Hicri takvim her sene 11 gün farkla geriden geliyor. O bakımdan ayların yeri sürekli değişiyor. Ramazan ayına baktığımızda sürekli yer değiştiriyor. Burada dinamik olan ay takvimidir.” Kanaat önderleri de, hicri yılbaşının manevi muhasebe fırsatı olduğuna belirterek, hicretin Müslümanların diriliş günü olduğuna söylediler...

Ensar-Muhacir kardeşliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül: “Zaman, Allah-u Teala’nın üzerine yemin ettiği bir kavramdır. İslam dünyasının hal-i pürmelali bellidir. Her yeni zaman dirilişe vesiledir. Müslümanların yeni hicri yılbaşını bu anlamda kullanmaları, kendilerini gözden geçirmeleri ve uyanışa, dirilişe, ihyaya vesile olması niyazıyla değerlendirmesi gerekir. Ülkemizde bulunan muhacirlere de sahip çıkarak onların sıkıntılarını gidermemiz gerekmektedir. Muhacire, ensar olmanın görünüşte bazı sıkıntıları varmış gibi görünse de uzun vadede ümmetin birliği, dirliği için uyanışa vesile olacaktır. Birbirimize sahip çıkarsak diriliş böyle mümkündür.”

Hicri yılbaşı manevi fırsat

Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi: “Bir senenin daha gitmiş olması bizim geçmiş ömür muhasebesini yapmamızı gerektirir. Her hicri yılbaşı, manevi anlamda nefis muhasebesi için fırsattır. İbadetlerimizde her zaman hicri takvim esas alınmıştır. Bu açıdan baktığımızda Müslümanların bu takvimlerine sahip çıkması gerekmektedir. Hicret bir kaçış değil, hicret belki bir Müslüman’ın dinini yaşayamadığı bir yerden, dinini yaşayabileceği bir yere intikal etmesidir. Medineli ensarların, muhacirleri bağrına bastığı gibi bizler de herhangi bir sebeple bize sığınan kardeşlerimize ensar olup ekmeğimizi onlarla paylaşmalıyız. Hicri yılbaşının bize bu şuuru vermesini Allah’tan niyaz ederiz.”