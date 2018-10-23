0553 313 94 23

Hiçliğin şatafatı

Gazetemiz okurlarından Ahmet Feyzioğlu, yazdığı şiiri bizimle paylaştı.

23 Ekim 2018 Salı 14:00
Hiçliğin şatafatı

AHMET FEYZİOĞLU

Dıştan bakılınca, koskoca çınar…

Yaprağı yeşildir, özünden yanar.

Yüzünde tebessüm, ciğeri kanar;

Garîbe dert sorma, dermânın yoksa!

Bir alışveriş ki, ettirmez kârı

Tırnağa denk gelmez, dünyanın varı!

Fakîr, Sonbaharda bekler rüzgârı;

Ni’ynen, savrulacak harmanın yoksa…

“Vuslata” dikensiz yoldan yürünmez,

Dosta giden âşık, posta bürünmez!

“Orak elindeki gelin” görünmez;

Sümmanî değilsen, Narman’ın yoksa…

“Ulaşsan” dünyaya sığmayan üne

Ay’a ayak basıp kavuşsan Gün’e

Bugünü-yarını “çevirsen” düne,

“Hiç”sin; Bir Hünkâr’dan fermânın yoksa!

(Ni’ynen: Ne yaparsın? “Arguvan ağzı.”)

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:00
  1. AHMET FEYZİOĞLU
  2. Sonbahar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğa çarpmamak için direksiyonunu kıran taksici takla attı
    1. Çocuğa çarpmamak için direksiyonunu..
    2. Yerli üretim mi?
    3. Kocaeli’de hareketli dakikalar!..
    4. Kaşıkçı'nın öldürülmesini protesto etti
    5. Caner'in kaderi belli oldu!
    6. Erzurum'da lapa lapa kar ve tipi..
    7. Alçaklar! Kıyafet değiştirip çocukları..
    8. İzmir'e sevk edilen Filistinli çocuk..
    9. İshale bal iyi gelir
    10. Hiçliğin şatafatı
    11. Erdoğan'dan net açıklama: Cumhur..
    12. 3600 ek gösterge üzerine
    13. Emaye temizliği nasıl olmalı?
    14. PKK'nın hain oyunu ortaya çıktı!
    15. Erdoğan: Yol arkadaşımı feda edemem
    16. HAK-İŞ 43 yılı geride bıraktı
    17. Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
    18. İşte Hizb-ut Tahrir gerçeği: Niyet..
    19. Okulda patlama! Öğrenciler tahliye..
    20. Erdoğan 'keşif yapmışlar' demişti.....
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?