Hiçliğin şatafatı
Gazetemiz okurlarından Ahmet Feyzioğlu, yazdığı şiiri bizimle paylaştı.23 Ekim 2018 Salı 14:00
AHMET FEYZİOĞLU
Dıştan bakılınca, koskoca çınar…
Yaprağı yeşildir, özünden yanar.
Yüzünde tebessüm, ciğeri kanar;
Garîbe dert sorma, dermânın yoksa!
Bir alışveriş ki, ettirmez kârı
Tırnağa denk gelmez, dünyanın varı!
Fakîr, Sonbaharda bekler rüzgârı;
Ni’ynen, savrulacak harmanın yoksa…
“Vuslata” dikensiz yoldan yürünmez,
Dosta giden âşık, posta bürünmez!
“Orak elindeki gelin” görünmez;
Sümmanî değilsen, Narman’ın yoksa…
“Ulaşsan” dünyaya sığmayan üne
Ay’a ayak basıp kavuşsan Gün’e
Bugünü-yarını “çevirsen” düne,
“Hiç”sin; Bir Hünkâr’dan fermânın yoksa!
(Ni’ynen: Ne yaparsın? “Arguvan ağzı.”)
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