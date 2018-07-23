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Hıçkırıktan kurtulmanın 9 farklı yolu

Hıçkırıktan kurtulmak için yapılması gerekenler nelerdir? İşte hıçkırıktan kurtulmak için bazı tavsiyeler...

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:37
Hıçkırıktan kurtulmanın 9 farklı yolu

Hıçkırıktan kurtulmak için ne yapılmalı?

1. Dilinizi sertçe çekin. Dilinizi sertçe çekmek onuncu siniri tetikler. Bu sinir vücudun yemeği daha hızlı sindirmesine yardımcı olur, midedeki ve diyaframdaki baskıyı hafifletir.

2. Bir bardak soğuk su için. Soğuk su mideyi kasar, bu da midedeki fazla havayı boşaltır. Fakat etkisi çok fazla değildir.

3. Boğazınıza buz torbası koyun. Onuncu siniri tetikleyen başka bir seçenekte bu. Ancak siz buz torbası bulana kadar büyük ihtimalle hıçkırığınız geçmiş olur.

4. Nefesinizi tutun. En eski tedavi yöntemi nefesi tutmak. Nefesinizi tutmak diyaframınızı düzleşip genişlemeye zorlar. Bu da rahatlama sağlıyor.

5. Bir kâğıt torbanın içine nefes alıp verin. Kandaki karbondioksit seviyesini artırdığı, sinirleri ve diyaframı rahatlattığı söyleniyor.

6. Dilinizin altına bal sürün. Tatlı onuncu siniri tetikliyor, beyninizi midenizi boşaltması ve diyaframdaki baskıyı azaltması için kandırıyor.

7. Bir dilim limon çiğneyin. Limonun hıçkırıkları azalttığı söyleniyor. Acılığı yine onuncu siniri tetikliyor.

8. Dizlerinizi göğsünüze çekin. Oturun, arkaya yaslanın ve dizlerinizi göğsünüze çekin. Bu diyaframınıza baskı yapacak, kas çekilmesine mani olacak.

9. Bir kaşık fıstık ezmesi yiyin. Fıstık ezmesi tükettiğinizde yutmanız ve nefes almanız etkileniyor, beyninizin dikkati hıçkırıktan kayıyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:37
  1. hıçkırık

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