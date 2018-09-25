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Hıçkırık kalp krizine neden olur mu? Hıçkırık nasıl geçer?

Hıçkırık herkesin başına gelebilir. Hıçkırık olduğumuzda ya su içeriz ya da nefesimizi tutup hıçkırığın geçmesini bekleriz. Peki hıçkırık ya hastalığın belirtisi ise? Hıçkırık neden olur? Hıçkırığın nedenleri nelerdir? Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırık Kalp krizinin ön belirtisi olabilir mi? Hıçkırığı geçirmek için pratik öneriler neler? Bebeklerde hıçkırık neden olur? İşte hıçkırık ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde.

25 Eylül 2018 Salı 09:26
Hıçkırık kalp krizine neden olur mu? Hıçkırık nasıl geçer?

Hıçkırık herkesin başına gelebilir. Hıçkırık olduğumuzda ya su içeriz ya da nefesimizi tutup hıçkırığın geçmesini bekleriz. Peki hıçkırık ya hastalığın belirtisi ise? Hıçkırık neden olur? Hıçkırığın nedenleri nelerdir? Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırık Kalp krizinin ön belirtisi olabilir mi? Hıçkırığı geçirmek için pratik öneriler neler?

Hıçkırık, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran ve diyafram adı verilen kasın istem dışı kasılmasını takiben ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesinin aniden kapanmasıyla oluşur ve bu sırada bir `hık` sesi duyulur. Dakikada 10-30 kez tekrarlayabilen bu kasılmalar diyaframdan başka kaburgalar arasındaki kaslarda da saptanabilir.

Hıçkırık kalbinize işaret ediyor olabilir

 Bunun yanında hıçkırığın farklı nedenleri de bulunmaktadır. Her iki akciğer arasında kalan ve içinde kalbin de bulunduğu “mediyasten” ismi verilen bölgenin hastalıklarında hıçkırık gelişebilir. Buradaki lenf bezlerinin tüberküloz, kanser veya başka nedenlerle büyümeleri, frenik sinirin travması, aşırı kalp büyümesi, kalp krizi ve yemek borusu tıkanıkları bu hastalıkların başlıcalarıdır. Zatürre ve akciğer zarları arasında sıvı toplanması da hıçkırığa neden olabilir. Diyafrağma kasının fıtıkları, karaciğer tümör ve apseleri, mide kanseri, dalak enfarktüsü, bağırsak tıkanıklığı, akut pankreatit gibi hastalıklarda hıçkırık saptanabilir. Ayrıca, üst batın operasyonları sonrasında da hıçkırık ortaya çıkabilir.

Hıçkırığı geçirmek için pratik öneriler

-Soluk elden geldiğince tutularak, diyafram yanıltılır ve yeniden normal soluklanma ritmine dönmesi sağlanır.

-Buzlu su gırtlaktaki glottis spazmı çözülebilir.

-Aç karnına birkaç karanfil çiğnemek, özellikle yaşlılarda iyi sonuç verir.

-Yemek yerken acele edilmemeli ve konuşulmamalıdır. Genelde yavaş konuşmaya özen gösterilmelidir.

-Aç karnına sigara kullanılmamalıdır.

-Aşırı gülmekten kaçınılmalıdır.

-En iyi yöntem poşet ya da kese kağıdı içine nefes alıp verilerek yapılan hiperkarbi tedavisidir.

BEBEKLERDE HIÇKIRIK NEDEN OLUR?

Bebeklerde görülen hıçkırıklar genelde basit ve endişe edilmemesi gereken şeylerdir. Hatta bebeklerde görülen hıçkırıklar bebeğin sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Bebeklerin en çok hıçkırdıkları zamanlar yemek yedikten hemen sonradır. Bu durum bebeğin doyduğunun bir kanıtıdır. Çünkü bebek doyunca midesi büyüyüp diyaframa baskı yapmaya başlamaktadır. Oluşan bu baskı diyaframdaki sinirleri uyardığı için bebek bu duruma refleks olarak hıçkırmaktadır. 

Bebeklerde Oluşan Hıçkırıklara Karşı Alınacak Önlemler

- Bebeklerde oluşan hıçkırığın giderilmesi için alınabilecek önlemler vardır.

- Bebekler oluşan hıçkırıklar genelde kendi kendine geçmektedir. Bu yüzden aşırı rahatsız edici bir durum yoksa (bebeklerin beslenmesini veya uyumasını etkilemiyorsa) hıçkırığın kendi kendine geçmesi beklenmelidir.

- Bebekler emzirildikten sonra bir süre dik tutularak beklenmelidir. Sırtı hafifçe okşanarak gazı çıkartılmalıdır. Bu durumda bebeklerin hıçkırmalarının önüne geçilmiş olunur.

-Çocuklar gün içinde sık sık, çok acıkmadan emzirilmelidir. Aşırı acıkan bebekler emzirme sırasından hava yutmaktadır.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:26
  1. Hıçkırık kalp krizine neden olur mu?
  2. Hıçkırık nasıl geçer?
  3. Hıçkırık nedir?
  4. hıçkırık bir hastalık mıdır

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