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"Hiçbir zaman vatansız yaşanmaz"

15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’nda şehit düşen polis memuru Eyyüp Oğuz’un babası Tevfik Oğuz, “O acı hiç unutulmayacak ve unutmak da istemiyorum.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:01
"Hiçbir zaman vatansız yaşanmaz"

15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’nda şehit düşen polis memuru Eyyüp Oğuz’un babası Tevfik Oğuz, “O acı hiç unutulmayacak ve unutmak da istemiyorum. O acı her gün taze. 5 oğlum var, 5’i de şehit olsa vallahi gam yemem. Evladımız olmadan yaşayabiliriz fakat vatansız yaşayamayız” dedi.


Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Eyyüp Oğuz’un babası Tevfik Oğuz, her fırsatta oğlunun mezarını ziyaret edip, dua ediyor. O geceki acıyı hala hissettiklerini ve asla unutturmayacaklarını dile getiren baba Oğuz, oğlunun her gece kendilerini aradığını ancak o gece aramadığını, hain bir kurşun ile şehit düştüğünü dile getirdi.


15 Temmuz gecesinde oğulları ile ilgili yaşananları anlatan 75 yaşındaki baba Tevfik Oğuz, “O gece kardeşi Güven, İstanbul’a gidecekti. Güven de Atatürk Havalimanı’nda Polis Özel Harekat (PÖH) olarak görevliydi. Akşam saat 22.00 gibi oğluma telefon geldi. Telefon sonrasında Güven’in rengi gitti. Biz de, ‘Güven ne oldu’ diye sorduk, o da ’ihtilal olmuş’ dedi. Televizyonu açtık, gerçekten de her taraf haşat olmuş durumdaydı. Ondan sonra Güven İstanbul’a gitmek için Elazığ Havalimanı’na gitti, ben de o ara Eyyüp’ü aradım. Aradım telefonu sonuna kadar çaldı ancak cevap vermedi. 10 dakika sonra tekrar aradığımda ise bu sefer telefon da çalmadı. O an içimize de doğmuştu oğlumuzun şehit olduğunu anladım. Sabaha kadar yatmadık. Sabah komşular geldi,ardından Emniyet Müdürlüğünden geldiler. Eyyüp’ün şehit olduğunu orada öğrendik. Çocuğumuz şehit olmuştu” dedi.



“Her gece arardı o gece aramadı”


Oğullarının kendilerine çok düşkün olduğunu ifade eden baba Oğuz, “Annesine çok düşkündü, her gece muhakkak arardı ama o gece aramadı. Çocukluktan şehit olana kadar düşündüğüm zaman, Eyyüp çocukluğundan beri şehit olmaya hazırlanmış gibiydi. Onun ağzından yalan çıkmaz diye yemin etsem yerindedir. Eyyüp, çok dürüst bir insandı ve vatanını çok severdi” şeklinde konuştu.



“Her gün Cumhurbaşkanımıza dua ediyoruz”


Her sabah namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua ettiğini dile getiren Oğuz, “Oğlum hain askerlerin kurşunlarıyla şehit oldu. Hain asker kurşunları ile dediğim, asker kurşunu değil askerlerimizi çok seviyoruz. ’İsrail ve Fransa ne ise Türkiye de odur’ diyen ve senelerce bu lafları söyleyen FETÖ’nün, Hristiyanların haçlarını takanların kurşunu ile benim oğlum şehit oldu. Askerimizi, ordumuzu seviyoruz. İnşallah ordumuz temizlenecek, çok daha güçlü olur. Her sabah namazında, ‘Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, ona hayırlı bir ömür versin’ diye dua ediyorum, tek güvencemiz O’dur. Eğer Cumhurbaşkanımız da olmasa başka güvencemiz yok gibi geliyor. Her gün Cumhurbaşkanımıza dua ediyoruz. İnşallah bir gün bu FETÖ de bitecek ve ülkemiz huzurlu bir duruma gelecek” diye konuştu.



“Vatan için 5 oğlumu da şehit veririm”


O acıyı ilk günkü gibi hissettiklerini anımsatan Oğuz, “O acı hiç unutulmayacak ve unutmak da istemiyorum. O acı her gün taze. Bu acı unutulmasın istiyorum çünkü bu acı unutulursa memleketin hali kötü olur, münafıklar çoğalır. Bu münafıkların çoğalmaması için bu acıların unutulmaması lazım. Herkes tarafından unutulmaması lazım. Benim 5 tane oğlum var. Hatta bir tanesi 10 senedir Özel Harekatta görev alıyor. Beşi de şehit olsa vallahi gam yemem. Bu vatan bizimdir. Evladımız olmadan da yaşayabiliriz fakat hiçbir zaman vatansız yaşanmaz. Bu vatanın korunması için ne gerekiyorsa varız. Allah, bu vatanın yaşaması için bütün din kardeşlerimize yardımcı olsun. Bu ülke bizim. Vatanımız olmasa dinimiz de olmaz. Vatan olmadan çocuklarımız olmuş neye yarar ki. Vatansız olmaz” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:01
  1. doğa

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