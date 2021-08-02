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Korona Virüs "Hiçbir yöntem mutlak koruyucu değil"
Korona Virüs

"Hiçbir yöntem mutlak koruyucu değil"

Koronavirüs aşısı olduktan sonra tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "İyi bilmek lazım ki hiçbir yöntem mutlak koruyucu ve saf olarak zararsız olamaz. Yan etkisiz olmaması mümkün değil. Suyun bile fazla içildiği zaman yan etkileri vardır. Ama şunu net olarak biliyoruz ki aşılama sonrasında hastalığın geçirilme ihtimali yüzde 90 ila 95 arasında azalıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 08:52:00 -
"Hiçbir yöntem mutlak koruyucu değil"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, artan hareketlilik ve aşı hakkında Sabah'a konuştu. Akkoyunlu, "Aşı yüzde yüz koruyucu olan bir şey değil. Aşı, çelik yelek giymek gibi. Çatışma ortamında çelik yelek giyiyorsunuz ama yine de siperden çıkmıyorsunuz. İşte aşı yapıldıktan sonra da siperden çıkıp gezmemelisiniz, rahatlamamalısınız" dedi.

Koronavirüs vaka sayılarının bu dönemde bin altı olmasını beklediklerini ancak 22 binli rakamların çok yüksek olduğunu ifade eden Akkoyunlu, "Zor bir kış" uyarısında bulundu.

Akkoyunlu şöyle dedi:

"Aşı yapıldıktan sonra bir saniye siperden çıkıp lay lay lom gezmiyoruz. Aşı koruyucu bir bariyer olmakla beraber mutlak koruyucu bir önlem değil. İyi bilmek lazım ki hiçbir yöntem mutlak koruyucu ve saf olarak zararsız olamaz. Yan etkisiz olmaması mümkün değil. Suyun bile fazla içildiği zaman yan etkileri vardır. Ama şunu net olarak biliyoruz ki aşılama sonrasında hastalığın geçirilme ihtimali yüzde 90 ila 95 arasında azalıyor. Hastalığı geçirseniz bile yüzde 5-10'luk dilimde olsanız bile hastalığı ağır geçirmenizi engelliyor. Ölüm ihtimalini çok ciddi şekilde aşağı çekiyor. Yani hastalıktan, hastalığın ağır geçirilmesinden, hastalığın öldürücü etkilerinden koruyor."

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