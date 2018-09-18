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Hiçbir sistem çalışmadı ama pilot 370 yolcunun hayatını kurtardı

Hindistan Havayollarına ait Yeni Delhi'den New York'a yapılan uçuşun kaptan pilotu Rustom Palia, kötü hava koşullarına, yetersiz yakıta ve birçok sistem hatasına rağmen uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başararak 370 yolcunun hayatını kurtardı.

18 Eylül 2018 Salı 22:06
Hiçbir sistem çalışmadı ama pilot 370 yolcunun hayatını kurtardı

New York'a gitmek üzere Yeni Delhi'den havalanan Hindistan Havayollarına ait AI-101 uçuşunda yaşanan sorunlara rağmen kaptan pilot Rustom Palia, New York JFK havalimanına inmesi planlanan uçağı Newark havalimanına indirerek 370 yolcunun hayatını kurtarmayı başardı.

Yaşanan olayı anlatan kaptan pilot, telsiz altimetre (yükseklik ölçer) dışında neredeyse bütün uçuş sistemlerinin hata verdiğini ve kullanılamaz durumda olduğunu belirtirken, iniş sırasında otomatik iniş sistemi, rüzgar değişimi sistemi, otomatik hava freni ve yardımcı güç ünitesinin de çalışmadığını aktardı.

Pilotların iniş sırasında aletli iniş sistemine (ILS) güvenirliğinden de emin olmadıklarının altı çizilirken, bu sistemin uçakların kötü hava koşullarında düz bir rotada iniş yapmalarını sağladığı belirtildi.

‘ELİMİZDE KAYNAK OLARAK SADECE TEZLSİZ ALTİMETRESİ VAR'

Acil durum ekiplerinin seferber edildiği Newark havalimanına mucizevi bir iniş gerçekleştiren kaptan pilot Palia, New York Hava Trafik Kontrolü ile gerçekleştirdiği telsiz konuşmasında, "Biz gerçekten, biliyorsunuz, mahsur durumdayız ve yakımız yok. Esasında kaynak olarak sadece telsiz altimetresi var, trafik ikazı ve çarpışmayı önleyici sistemde hata var" sözleri ile durumun ciddiyetini anlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pilotların sahip olduğu pilotaj becerilerine ve yaşanan olumsuzlar karşında durumumu ele alış şekillerine övgülerde bulunan Sivil Havacılık Genel Direktörü, "Yaşanan teknik sorunlara yönelik olarak derinlemesine bir soruşturmaya başladık" dedi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 22:06
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