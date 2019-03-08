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"Hiçbir seçmenimizi düşman olarak görmüyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak:- "Biz, AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, bizim dışımızdaki partilere oy veren hiçbir seçmenimizi, düşman olarak görmüyoruz, hepsinin oyuna talibiz"

08 Mart 2019 Cuma 19:00
"Hiçbir seçmenimizi düşman olarak görmüyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz, AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, bizim dışımızdaki partilere oy veren hiçbir seçmenimizi, düşman olarak görmüyoruz, hepsinin oyuna talibiz." dedi.

Öztrak, İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

31 Mart'a kadar bütün teşkilatların çalışması gerektiğini ifade eden Öztrak, "CHP, İYİ Parti bir araya gelip iş birliği içine girdiler. Bu iş birliğinin devamı var. Sandıkta büyük millet ittifakının temellerini atan bir iş birliği bu. Milletimiz nifak tohumları ekilmesinden yoruldu, kavga etmekten sıkıldı. Sakinlik istiyoruz, iş yapılsın istiyoruz. Belediyelerimiz hizmet yapsın istiyoruz, bunlar tartışılsın istiyoruz." diye konuştu.

Öztrak, Tekirdağ'ın seçimlerde yine tarih yazacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da bütün ilçe belediyelerini ve büyükşehiri biz yönetiyoruz. Şimdi söyleyeyim size, sırada Ankara var, sırada Antalya var, sırada Denizli var, sırada Adana var, sırada Mersin var, sırada İstanbul var. Önümüzdeki dönemde CHP'nin insani gelişmişlikte en yüksek seviyede hizmet veren belediyecilik anlayışı, Türkiye'nin tüm illerinde İYİ Parti'yle birlikte uygulamaya geçecek. Göreceksiniz 31 Mart'tan sonra martın sonu bahar olacak. Biz, AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, bizim dışımızdaki partilere oy veren hiçbir seçmenimizi, düşman olarak görmüyoruz, hepsinin oyuna talibiz."

Konuşmaların ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Kadir Albayrak projelerini tanıttı.

Toplantıya ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı.


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 19:00
  1. CHP
  2. Faik Öztrak
  3. Tekirdağ

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