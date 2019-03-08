0553 313 94 23

"Hiçbir belediyeyi engellememiz söz konusu değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Hizmet üretemeyen CHP'li belediye başkanları 'Hükümet bizi engelliyor, destek olmuyor' diyorlar. Bu doğru değil, yalan. Hiçbir belediyeyi engellememiz söz konusu değil. Tüm belediyelere nüfus ve coğrafi büyüklüğüne göre eşit kaynak aktarılır. Belediyeler arasında ayrım yapmıyoruz"

08 Mart 2019 Cuma 22:03
"Hiçbir belediyeyi engellememiz söz konusu değil"

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hizmet üretemeyen CHP'li belediye başkanları 'Hükümet bizi engelliyor, destek olmuyor' diyorlar. Bu doğru değil, yalan. Hiçbir belediyeyi engellememiz söz konusu değil. Tüm belediyelere nüfus ve coğrafi büyüklüğüne göre eşit kaynak aktarılır. Belediyeler arasında ayrım yapmıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz'ün, kent meydanındaki proje tanıtım toplantısında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Belediye Başkan adayı Öz'ün projelerini beğendiğini ifade eden Çavuşoğlu, Öz'ün projelerinin sonuna kadar arkasında olduklarını dile getirdi.

İlçenin mevcut CHP'li belediye başkanının, "Çavuşoğlu, yolları ve kavşakları buradan hızlı geçebilmek için yaptırıyor." dediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz, çok şükür gitmek isteğimiz her yere hızlı gidiyoruz. Biz, bu hizmetleri Manavgatlılar ve buraya gelen misafirlerimiz için yapıyoruz. Burdur-Antalya otobanı ihaleye çıkmaya hazır. Hızlı tren projemizle Eskişehir ve Konya üzerinden hızlı tren gelecek. Yat limanı projemizle turizmi 12 aya yayma hedefine biraz daha ulaşacağız. Böylece artık Manavgat denizden de ulaşılabilir olacak." diye konuştu.

Yüksekokul ve fakülte bulunan ilçeye bir de devlet üniversitesi kuracaklarını aktaran Çavuşoğlu, Manavgat'a yapılacak 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin yanına üniversite kurulduktan sonra tıp fakültesinin ekleneceğini bildirdi.

İlçeye doğal gaz getireceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, golf sahaları kurup turizmi çeşitlendireceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Hizmet üretemeyen CHP'li belediye başkanları 'Hükümet bizi engelliyor, destek olmuyor' diyorlar. Bu doğru değil, yalan. Hiçbir belediyeyi engellememiz söz konusu değil. Tüm belediyelere nüfus ve coğrafi büyüklüğüne göre eşit kaynak aktarılır. Biz, belediyeler arasında ayrım yapmıyoruz. Manavgat Belediyesi bugüne kadar ne istediyse yaptık. Şelaleyi verdik, ne zaman kredi istediyse aldı. Tüm ilçelere kim proje getirdiyse yardım ettik. Bu engelleme söylemi doğru değil." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak güçlerini birleştirip her yerde halkın karşısına adaylarıyla çıktıklarını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nı, Türkiye'nin bekası için kurduk. Manavgat'ta da çok güzel bir uyum var. Vatanını milletini seven kardeşlerimiz el ele vermiş çok güzel çalışıyorlar. Ama Manavgat'ta da Konyaaltı'nda da İzmir'de de Aydın'da da Muğla'da da Çankaya'da da vatanını milletini seven, hizmet isteyen CHP'li kardeşlerimiz de artık o hizmet yapmayan zihniyetin değişmesini istiyor. Menderes Türel'in yaptıklarını görüyorsunuz. Antalya, Türkiye'ye model oldu. İzmirliler Antalya gibi olmak istiyor. Muğla, Aydın Antalya'ya özeniyor. O nedenle Menderes Türel ve Hasan Öz kardeşlerimizin arkasında Cumhur İttifakı olarak sapa sağlam duracağız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 22:03
  1. Antalya
  2. Manavgat
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. yerel seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu: “Kadına dönük saygısız ortam varsa en önde mücadelesini ben vereceğim”
    1. İmamoğlu: “Kadına dönük saygısız ortam..
    2. Cinayete kurban giden kadınlar için..
    3. Dışişleri Bakanlığından Belçika’nın..
    4. AK Parti'li Çelik'ten "Türkiye'nin..
    5. "Tank Palet Fabrikası özelleşmedi"
    6. "Hiçbir belediyeyi engellememiz söz..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınlar Günü..
    8. Azez’de ÇATOM kuruluyor
    9. İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş’dan..
    10. Polateli ilçesinde Seçim Güvenliği..
    11. ABD'den Türkiye'ye kurulan köprüyle..
    12. Gazişehir Gaziantep - Tetiş Yapı..
    13. Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi:..
    14. Sakarya'daki silahlı saldırı davası
    15. Maçın ardından
    16. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    17. Türk dünyasından kadın sanatçılar..
    18. Ayak burkulması nasıl tedavi edilir?
    19. Bakan Kurum, Zeytinburnu'nda..
    20. Sunta fabrikasındaki kızgın yağ kazanı..
    21. Sancaktepe Başkan Adayı Döğücü..
    22. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 -..
    23. Şirinevler’de silah sesi yükseldi: 1..
    24. Belçika'da Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü
    25. Çanakkale’deki silahlı soyguna 4..
    26. Bakan Koca seçim bürosu açılışına..
    27. Tarihin en büyük operasyonunu deşifre..
    28. Özlem Çerçioğlu, Koçarlı’da kadınlarla..
    29. Dünya Kadınlar Günü mağdur edilmiş..
    30. İstiklal Caddesi’nde dağılmayan gruba..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem