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Hiç yatırmadığı paradan para cezası yedi

Sinop’ta yaşayan ve Samsun’da üniversite öğrenimine devam eden 23 yaşındaki Doğukan Aydurmuş, hiç yatırmadığı paradan "yasa dışı bahis oynamak" suçundan 7 bin 178 TL para cezası yedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41
Hiç yatırmadığı paradan para cezası yedi

Sinop’ta yaşayan ve Samsun’da üniversite öğrenimine devam eden 23 yaşındaki Doğukan Aydurmuş, hiç yatırmadığı paradan "yasa dışı bahis oynamak" suçundan 7 bin 178 TL para cezası yedi.


"Yasa dışı bahis oynama" suçunun işlendiği 26 Şubat 2018 tarihinde Samsun’da olduğunu belirten Aydurmuş, “Tarafıma gelen bir ceza var. Bahis sitesinde yasa dışı bahis oynadığıma dair. Ama ben bu şekilde bir bahis oynamadım. Ne para yatırdım ne de hiçbir yerde bahis sitesine üye oldum. Ben bir vatandaşın hesabına 1500 TL para aktarmışım. Bu vatandaş da, Amasya’da bahis şirketi kurmaktan cezalandırılmış bir kişi. Hiç yatırmadığım para yüzünden 7 bin 178 TL para cezası yedim. Bu para yatırıldığında Samsun’daydım. Ama bana gelen ceza kağıdında Sinop’ta olduğum ve gece saat 00.00’da bu parayı yatırdığım söyleniyor. Herhangi bir bilgim yok. Mağdur durumdayım” dedi.


Aydurmuş, Sinop Adliyesine giderek kesilen cezaya itiraz etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41
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