Ufuk Asımpınar Okur Postası Ben medyada edğişik konularda verilen “serbest bırakıldı” “tahliye edildi” haberlerine iyice işkillenmeye başladım. Hiç normal değil bu!

FETÖ artıkları veya kadrolara geri getirilen Ergenekoncular buna neden oluyor, (bilerek, toplumsal infial/gerginlik birikimi açısından...) sanki.. Çok tuhaf! Böyle şey olmaz! Hani ne oldu o dolar fırsatçılarına, spekülatörlerine? Yanlarına kâr kaldı! Ya peki, yüzlerce twitter hesabına mevduat korkusu ve manipülasyon yaptıkları için soruşturma açıldı? Hani netice? Ne oldu???

Yahu cezaevi mi yeterli değil! Ayder yaylasına bile sokulan Toki, sokulsun boş devlet arazilerine, yapılsın cezaevleri... Böyle nizam mı olur! Birileri de hâlâ ısrarla af diyebiliyorlar! Kural hiç değişmiyor: Yapanın yaptığı yanına hep kâr! Hale bakın! Dehşet!!!

Tıpkı 28 Şubat generallerine olduğu gibi. Ceza verildi, ama tahliye edildiler. Bu nasıl iştir anlaşılır gibi değil!