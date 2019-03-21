TUNCELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Hiç kimse bizim düşmanımız değil. AK Partiye oy veren de CHP'ye oy veren de İYİ Parti'ye oy veren de HDP'ye oy veren de bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimizdir, düşmanımız değil." dedi.

Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile katıldığı partisinin Tunceli Seçim İrtibat Bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, 23 Şubat'ta Pertek, Tunceli merkez ve Pülümür belediye başkan adaylarının seçim irtibat bürolarının açılışına katılmak için Tunceli'ye geldiğini anımsattı.

Bu ziyaretinde yaptığı konuşmada emeklilikte yaşa takılanlar ile 3600 ek göstergeyi eleştirerek söylediği "Oy verirseniz eliniz kırılsın" cümlesinin çarptırıldığını belirten Ağbaba, "Tunceli'den söylüyorum hangi siyasi partiye oy verirlerse versinler hiç kimse bizim düşmanımız değil. Birileri bu seçimi savaş olarak görüyor. Biz bu seçimi savaş olarak görmüyoruz. Savaşsa düşmanımız kim? Hiç kimse bizim düşmanımız değil. AK Partiye oy veren de CHP'ye oy veren de İYİ Parti'ye oy veren de HDP'ye oy veren de bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimizdir, düşmanımız değil." diye konuştu.

Ağbaba, geçmişte de siyasi liderlerin birbirlerini eleştirdiğini ama ağır ifadeler kullanmadığını ifade ederek, "Hiçbir lider rakibine hakaret etmedi, küfretmedi. Belki konuşmadılar, tarihimizde hiçbir lider bir diğerine 'sen çöpsün, pisliksin, tezeksin, çukursun' demedi. İlk kez siyasi tarihimizde bir siyasi lider rakibine böyle söylüyor. Başka ne diyor 'zillet' diyor, başka ne diyor bunlara oy verenlerin hepsi 'terörist' diyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir gazetede çıkan "idamı isteniyor" başlıklı haberi anımsatan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bu partinin mensupları, sosyal demokratlar, solcular idamdan falan korkmaz. Çünkü bu partinin mensupları idam sehpasına giderken 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye', 'Yaşasın halkların kardeşliği' diyen ve korkusuzca, titremeden idam sandalyesini ayağıyla yere atan Deniz Gezmiş'in kardeşleri, yoldaşları. Bir de yedi düvelin, İngilizin, Amerikalının, Yunanın, İtalyanın düşman olduğu, hakkında idam fermanı verilen ama diz çökmeyen bütün emperyalistlere, dünyaya meydan okuyan Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, kardeşleriyiz."

- "Beka" tartışmaları



Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge ve enflasyon konusunda vatandaşa diyecek bir şeyi kalmadığı için korku siyaseti yaptığını savundu.

"Beka" sorunu tartışmalarına da değinen Özel, 31 Mart'ta seçimi kaybedeceklerin bir beka sorunu olduğunu, kendilerinin ise olmadığını söyledi.

Özel, CHP'nin tüm çizgisi boyunca her zaman karşı durduğu idamların da mağduru olduğunu vurgulayarak, "İsmet Paşa, Menderes ve arkadaşlarını asmasınlar diye son gün son saate kadar koşturdu. Bazı utanmazlar Menderes ve arkadaşlarının idamından CHP'yi sorumlu tutacak bir büyük yalanı 17 yıldır söylüyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gazetede çıkan haber ile hedef gösterildiğini ifade eden Özel, "Tunceli, Dersim onu bağrına basmıştır, 81 ildeki 82 milyon insan da bu terbiyesizliğe karşı pabuç bırakmaz. Haddinizi bileceksiniz, Kılıçdaroğlu bizim evladımızdır, size yedirmeyiz." ifadesini kullandı.

Özel, AK Parti'nin bu konuda açıklama yapması gerektiğini belirterek, "O rezaletten beri 5 gün geçti, gıkınız çıkmıyor, çıkın kınayın. Yoksa ne Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne CHP'yi darağacıyla tehdit edemezsiniz, bizi yıldıramazsınız, bundan korkmuyoruz." dedi.

Tunceli Belediyesini adayları Yusuf Kenan Aydın'ın kazanması durumunda kendisine her türlü desteği vereceklerini de belirten Özel, Tunceli'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle kardeş belediye yapacaklarını sözlerine ekledi.

Özel ve Ağbaba daha sonra vatandaşların Nevruz Bayramını kutlayıp birlikte halay çekti.