Hiç kimse bilmiyor! Su ve kahve ile yapılıyor! Su bazlı sütlü kahve tarifi: Böyle içenler yaşadı...
İstanbul, İzmir, Ankara gibi Türkiye'nin tüm şehirlerinde kahve severler dikkat! Su bazlı sütlü kahve nasıl yapılır? İlgili tarif hem vücudu tazeleyerek hem de günlük enerjinizi sağlayabilirsiniz.
Su Bazlı Sütlü Kahve Tarifi Malzeme Listesi
170 ml su
3 g granül kahve
30 ml Latte Süt
Su Bazlı Sütlü Kahve Tarifi Nasıl Yapılır?
170 ml suyu kaynattıktan sonra servis fincanına ilave edilir.
3 g granül kahve eklenerek iyice karıştırılır.
30 ml Latte Süt 60-65 dereceye kadar ısıtıldıktan sonra üzerine eklenir.
Karıştırılarak servise hazır hale getirilir.