Hiç gitmediği İzmir’den ceza geldi Hiç gitmediği İzmir’de ‘seyir halinde cep telefonu kullanmak’ suçundan ceza kesilmesi, araç sahibini şaşırttı.

Hiç gitmediği İzmir’de ‘seyir halinde cep telefonu kullanmak’ suçundan ceza kesilmesi, araç sahibini şaşırttı.

İlçeye bağlı Alembeyli Köyü’nde çiftçilikle uğraşan Arslan Ulaç, kendisinin Sungurlu’ya geliş gidiş yaptığı hafif ticari araç ile İzmir’de‘seyir halinde cep telefonu kullanmak’ suçundan para cezası yazılması üzerine şaşkına döndü.

Sungurlu dışına hiç çıkmadığını hatırlatan Ulaç, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGMBölge Müdürlüğü A.K.M. Başmühendisliği tarafından hafif ticari aracım İzmir otoyolundan ‘seyir halinde cep telefonu kullandığım’ için adıma ve aracımın plakasına ceza kesildiğine dair makbuz gönderildi. Bu olay karşısında şaşırdık. Yetkililerin bu yanlışlığı düzeltip cezayı iptal etmesini istiyorum" dedi.

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