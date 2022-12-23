Hiç bilinmeyen zararı! Maden suyu içerken dikkat edin: Uzmanlar yeni açıkladı! Tüm besin değerini uçuran vahim hata

Maden suları, sağlık için gerekli olan ve biyokimyasal görevleri ile önem taşıyan, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, kükürt ve klor başta olmak üzere demir, mangan, bakır, iyot, çinko, florür, krom, kadmiyum gibi mineralleri içeren faydalı bir içecektir.

Besin değeri oldukça yüksek olan maden suyunun başlıca faydaları şu şekildedir;

Maden sularının düzenli tüketimi çocukların boylarının uzamasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında, dişleri ve kemik yapılarını daha sağlam bir hale getirmektedir. Maden suyunun içerdiği kalsiyum kemik yapısının, florür ise ağız ve diş sağlığının gelişmesi içinde çok faydalıdır.

Kadınların osteoporoz problemleri biraz olsun hafifletilebilir. Özellikle magnezyum eksikliğinin neden olduğu kardiyolojik birtakım rahatsızlıklar ve genç yaşta ölümlerin önüne de geçtiği bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda kalp sağlığına da iyi geldiği ortaya çıkarılmıştır.

Maden suları, içerdiği karbondioksit gazı sebebi ile hazmı kolaylaştırdığı gibi mide bulantısını da engellemektedir. İçmenin yanı sıra dışarıdan sürme yoluyla da cildi canlandırmada ve güzelleştirmede etkili olmaktadır. Bu yüzden maden suyuyla yüz yıkanması önerilmektedir. Mide ağrılarına ve mide yanmasına da iyi gelen maden suyu ayrıca eklendiği hamur işlerine de ayrı bir lezzet katmaktadır.

İşte böylesine faydalı olan bir suyun tüm besin değerini yanlışlıkla yok ediyoruz.

MADEN SUYUNU BARDAKTA İÇMEYİN!

gercekgundem' aktardığı habere göre: Şişede tüketilen maden suyunun kapağı açıldığında herhangi bir kabarcıklaşma olmaz. Fakat maden suyunu bardağa döktüğünüzde, içecekte bulunan Co2 gazı açığa çıkar ve köpürme meydana gelir. Bunun sebebi bardakların yeteri kadar hijyenik olmamasından kaynaklanmaktadır. Uzmanlar maden suyunun şişeden içilmesini tavsiye ediyor, maden suyundaki yararlı gaz, bardağa aktarıldığında köpürme etkisiyle kaçabiliyor. Dolayısıyla beklenen yararı almak pek mümkün olmuyor.