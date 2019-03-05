0553 313 94 23

"Hibe hayvan" dolandırıcılığı operasyonunda ikinci dalga

Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Projesi'ni suistimal eden suç örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonun devamında 13'ü veteriner 26 şüpheli daha gözaltına alındı

05 Mart 2019 Salı 12:45
"Hibe hayvan" dolandırıcılığı operasyonunda ikinci dalga

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçiyi desteklemek amacıyla başlattığı Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Projesi'ni suistimal eden suç örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonun devamında 13'ü veteriner 26 zanlı daha yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen soruşturma kapsamında Ardahan merkezli Kars, Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas, Niğde, Yozgat, Çorum ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak/vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 13'ü kamu görevlisi veteriner olmak üzere 26 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda hayvan küpesi ele geçirildi.

- İlk operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı

Proje kapsamında, işi alan belli şirketlerin, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan hayvanlardan temin ettiği kulak küpeleri ve pasaportları veterinerlere rüşvet karşılığı ürettirerek talep sahiplerine, "küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan" hayvanları vermeye çalışarak devleti ve uygulamadan faydalanmak isteyenleri dolandırmaya çalışan suç örgütüyle ilgili bilgi alınması üzerine Ekim 2018'den itibaren fiziki takip başlatılmıştı.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki projeyi suistimal ederek haksız kazanç sağlayan ve devleti zarara uğratan suç örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Ocak 2019'da eş zamanlı operasyon icra edilmiş, 9 şirket çalışanı, 7 hayvan toplayıcısı, 12 veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 17'si tutuklanmış, 13’ü adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:45
  1. Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Projesi
  2. hibe
  3. suç örgütü
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İTSO’dan WIN EURASIA Fuarı’na gezi
    1. İTSO’dan WIN EURASIA Fuarı’na gezi
    2. Halterde 7 madalya
    3. MÜSİAD Gaziantep’te yeni dönemin ilk..
    4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    5. "CHP'nin PKK'ya yaptığı taşıyıcı..
    6. 10 yılda kazanacağı parayı, 1 yılda..
    7. “Hipertansiyon en ciddi ölüm..
    8. Kırşehir Belediyesi, barınak projesine..
    9. Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi..
    10. MaviBahçe’ye “Alışveriş Merkezleri..
    11. "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır"
    12. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz..
    13. Filistinli öğrenciler, Rektör..
    14. Bilecik’e 15’inci akıllı durak..
    15. Ünlüler çocuklar için Mardin’de el ele
    16. Aydın’ın sultanları tarih yazmak için..
    17. Ruhsar Pekcan açıkladı! Haftaya başlıyor
    18. Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine..
    19. Kiraladıkları evlerde uyuşturucu..
    20. Şahinler Holding’den tenise 50 milyon..
    21. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:..
    22. Talat Papatya’dan sağduyu çağrısı
    23. Kılıçdaroğlu: İnanç Allah ile kul..
    24. "Güzide kulübümden bu şekilde..
    25. Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında..
    26. Avustralya'daki yangınlar
    27. ABD'den Lübnan'a sürpriz ziyaret
    28. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    29. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    30. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar