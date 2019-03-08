"Hibe hayvan" dolandırıcılığı operasyonunda 13 tutuklama

ARDAHAN (AA) - Ardahan merkezli 10 ilde "hibe hayvan" dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Ardahan İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ardahan merkezli Kars, Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas, Niğde, Yozgat, Çorum ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Genç Çiftçiye Hibe Hayvan" projesinde kapsamında talep sahiplerine "küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan" hayvanları vererek devleti ve vatandaşları dolandırmaya çalışan şirketlere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda, aralarında veteriner hekimin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı, 2 kişi jandarmaya teslim oldu.

Ardahan'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ardahan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliye sevk edilen 25 şüphelinden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak vermek", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili bir şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Geçen ocak ayında düzenlenen "hibe hayvan" operasyonunda da gözaltına alınan 28 şüpheliden 16'sı tutuklanmıştı.