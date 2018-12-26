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Hibe desteğinden yararlanacak iller hangileri? 2019 hibe desteği nasıl alınır?

Hükümet tarım ve hayvancılığı teşvik etmek için çiftçilere % 50’ye varan hibe desteği sunmakta. Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Peki hibe destiği verilecek iller hangileri? Hibe desteği nasıl alınır?

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:36
Hibe desteğinden yararlanacak iller hangileri? 2019 hibe desteği nasıl alınır?

Hükümet tarım ve hayvancılığı teşvik etmek için çiftçilere % 50’ye varan hibe desteği sunmakta. Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Peki hibe destiği verilecek iller hangileri? Hibe desteği nasıl alınır?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını bildirdi. Pakdemirli, Resmi Gazete'de hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanmasına yönelik yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile hayvancılık alanındaki yatırımlara hibe desteği verdiğini anımsatan Pakdemirli, bugün yayımlanan kararla söz konusu desteğin 2019-2023 yıllarında da uygulayacağına işaret etti. Pakdemirli, "Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Yeni ahır ve ağıl yapımı ile tadilatı, damızlık boğa, koç, teke, makine, ekipman ve alet alımına yüzde 50 hibe verilerek hayvancılık yatırımlarına destek sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, 2014 yılından bu yana 6 bin 541 boğa, 15 bin 990 koç, 852 teke ve bin 792 adet ahır, ağıl yapımı ile tadilatı için toplamda 11 bin 421 üreticiye 264 milyon 58 bin lira hibe desteği verildiğini belirterek, destek için sağlanacak bütçenin bakanlık tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanacak tebliğ ile belirleneceğini kaydetti.

Hayvancılık hibe desteğinden yararlanacak iller

Afyon, Yozgat, Ağrı, Van, Amasya, Uşak, Ankara, Trabzon, Urfa, Ardahan, Sivas, Aydın, Denizli, Samsun, Balıkesir, Manisa, Çorum, Ordu, Burdur, Mardin, Çankırı, Nevşehir, Çanakkale Muş, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Kütahya, Erzincan, Konya, Erzurum, Kastamonu, Giresun, Kars, Hatay, Isparta, Karaman. 

Hibe desteğin başvuru şartları neler?

TKDK’dan kredi almak isteyenler tkdk.gov.tr bağlantı adresine girerek önce sisteme kayıt olmalı, ardından da ilgili formu doldurarak online olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru sırasında 101, 102 ya da 103 numaralı paketler incelenerek, uygun olanı seçilmeli ve başvuru bu numaralardan birinin seçilmesi ile sonlandırılmalıdır. Başvuruların kabul edilme aşamasında, yatırımcının önerdiği iş planının, hayvancılık hibe destek kredisine uygunluğu araştırılır. Kredinin onaylanması halinde ödemeler, kuruma verilen resmi belgeler baz alınarak, 6 aylık süreçte ilgili bankalara yapılır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:36
  1. Ardahan
  2. Karaman
  3. Yozgat
  4. Van
  5. Uşak
  6. Trabzon
  7. Sivas
  8. Samsun
  9. Ordu
  10. Nevşehir
  11. Muş
  12. Mardin
  13. Kahramanmaraş
  14. Manisa
  15. Malatya
  16. Kütahya
  17. Konya
  18. Kastamonu
  19. Kars
  20. Mersin
  21. Isparta
  22. Hatay
  23. Giresun
  24. Erzurum
  25. Erzincan
  26. Elazığ
  27. Diyarbakır
  28. Denizli
  29. Çorum
  30. Çankırı
  31. Çanakkale
  32. Bursa
  33. Burdur
  34. Balıkesir
  35. Aydın
  36. Ankara
  37. Amasya
  38. Ağrı
  39. Afyon
  40. hibe desteği nasıl alınır
  41. hayvancılık hibe destiği
  42. hibe desteği alacak iller hangileri
  43. hibe destiği alma şartları
  44. hibe desteği başvuru
  45. devlet hibeleri 2018
  46. hayvancılık teşvikleri hangi illere veriliyor
  47. büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları
  48. devlet destekleri 2019
  49. büyükbaş hayvan desteği nasıl alınır
  50. 2018 hayvancılık hibeleri
  51. hayvancılık hibe destekleri 2018
  52. devlet destekleri nelerdir

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