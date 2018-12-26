Hibe desteğinden yararlanacak iller hangileri? 2019 hibe desteği nasıl alınır?

Hükümet tarım ve hayvancılığı teşvik etmek için çiftçilere % 50’ye varan hibe desteği sunmakta. Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Peki hibe destiği verilecek iller hangileri? Hibe desteği nasıl alınır?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını bildirdi. Pakdemirli, Resmi Gazete'de hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanmasına yönelik yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile hayvancılık alanındaki yatırımlara hibe desteği verdiğini anımsatan Pakdemirli, bugün yayımlanan kararla söz konusu desteğin 2019-2023 yıllarında da uygulayacağına işaret etti. Pakdemirli, "Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Yeni ahır ve ağıl yapımı ile tadilatı, damızlık boğa, koç, teke, makine, ekipman ve alet alımına yüzde 50 hibe verilerek hayvancılık yatırımlarına destek sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, 2014 yılından bu yana 6 bin 541 boğa, 15 bin 990 koç, 852 teke ve bin 792 adet ahır, ağıl yapımı ile tadilatı için toplamda 11 bin 421 üreticiye 264 milyon 58 bin lira hibe desteği verildiğini belirterek, destek için sağlanacak bütçenin bakanlık tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanacak tebliğ ile belirleneceğini kaydetti.

Hayvancılık hibe desteğinden yararlanacak iller

Afyon, Yozgat, Ağrı, Van, Amasya, Uşak, Ankara, Trabzon, Urfa, Ardahan, Sivas, Aydın, Denizli, Samsun, Balıkesir, Manisa, Çorum, Ordu, Burdur, Mardin, Çankırı, Nevşehir, Çanakkale Muş, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Kütahya, Erzincan, Konya, Erzurum, Kastamonu, Giresun, Kars, Hatay, Isparta, Karaman.

Hibe desteğin başvuru şartları neler?

TKDK’dan kredi almak isteyenler tkdk.gov.tr bağlantı adresine girerek önce sisteme kayıt olmalı, ardından da ilgili formu doldurarak online olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru sırasında 101, 102 ya da 103 numaralı paketler incelenerek, uygun olanı seçilmeli ve başvuru bu numaralardan birinin seçilmesi ile sonlandırılmalıdır. Başvuruların kabul edilme aşamasında, yatırımcının önerdiği iş planının, hayvancılık hibe destek kredisine uygunluğu araştırılır. Kredinin onaylanması halinde ödemeler, kuruma verilen resmi belgeler baz alınarak, 6 aylık süreçte ilgili bankalara yapılır.