HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları Tanıtım Töreni

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir ilki başararak yerli ve milli HGM Atlas ve HGM Küre uygulamalarını hizmete sunduklarını belirterek, "Bu iki uygulamayla harita alanında dışa bağımlılığımız bitecek, bugünden sonra ihtiyaç duyulan coğrafi verinin temini, bilgi ithaline gerek kalmaksızın yerli ve milli imkanlarla sağlanacaktır." dedi.

Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının Tanıtım Töreninde, yerlilik ve millilik anlayışıyla ortaya konulan projelerden birinin daha başarıyla sonuçlandırıldığını belirtti.

Yerlilik ve millilik alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde elde edilen başarıların tüm milleti gururlandırdığını ve şevklendirdiğini ifade eden Akar, "Bu çalışmalar bizi son derece heyecanlandırmakta ve geleceğe çok daha ümitle bakmamıza neden olmaktadır." diye konuştu.

Bakan Akar, ordu-millet anlayışını benimsemiş milletin güçlü devlet geleneği, zengin kültürü ve ferasetiyle başta askeri uygulamalar olmak üzere dünya tarihine her alanda önemli katkılarda bulunduğunu dile getirerek, haritacılık alanındaki çalışmaları da bu katkılardan biri olarak nitelendirdi.

Biruni'nin, Kaşgarlı Mahmut'un, İbrahim Mürsel'in, Piri Reis'in, Ali Macar Reis'in ve Katip Çelebi'nin harita alanındaki çalışmalarının Türk ve dünya haritacılığının temel taşları olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü de atalarımızdan aldığı feyizle bugün bir ilki başarmakta, tamamen yerli ve milli Atlas ve Küre uygulamalarını milletimizin hizmetine sunmaktadır.Bu iki uygulamayla harita alanında dışa bağımlılığımız bitecek,bugünden sonra ihtiyaç duyulan coğrafi verinin temini, bilgi ithaline gerek kalmaksızın yerli ve milli imkanlarla sağlanacaktır.Yerli ve milli projelerin hayata geçirilmesinde bizleri daima teşvik eden, cesaretlendiren ve destekleyen zatıdevletlerine şükranlarımı arz ediyor, bu konuda emeği geçen herkese yüksek müsaadeleriyle teşekkür ediyorum."

- Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Alp

Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Osman Alp ise HGM Atlas'ın iki boyutlu, yükseklik verisini içeren HGM Küre'nin ise üç boyutlu olduğunu belirtti.

İki uygulamanın donanım alt yapısı, coğrafi veri ve yazılımı için yaklaşık 5 milyon lira tutarında harcama yapıldığını bildiren Tuğgeneral Alp, şunları kaydetti:

"Atlas ve Küre uygulamalarının ana veri kümesini kendi uçaklarımızla çektiğimiz ülkemizin tamamını kapsayan hava fotoğrafları ve ürettiğimiz haritalar, meteorolojik veriler, deprem bilgileri ve eczane, hastane, okul gibi önemli noktalar oluşturmaktadır. Hedefimiz, kamu ve özel sektörde yabancı uygulamalar yerine bu uygulamaların kullanılması ve yurt dışına ödenen kaynağın ülkemizde kalması ve vatandaşımızın ve kurumlarımızın yabancı uygulamalar tarafından izlenmesinin ve kayıt altına alınmasının önlenmesidir."

Söz konusu iki uygulamanın kullanıcı önerileri doğrultusunda sürekli geliştirileceğini bildiren Alp, sunum sırasında Göktürk-1 uydusundan alınan fotoğrafları da paylaştı.

Paylaşılan görüntüler arasında İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Rumeli Feneri, Sarıyer, Anadolu Feneri ile Rize'nin Güneysu ilçesi, Rize merkez, Münbiç ve Afrin'den çekilen fotoğraflar da yer aldı.