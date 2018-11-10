Malatya hezimeti sonrası saha kenarında ağladı
Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ağır hezimete uğrayan Trabzonspor'da kondisyoner Gökhan Kandemir, 5. golden sonra saha kenarında gözyaşlarına hakim olamadı10 Kasım 2018 Cumartesi 11:20
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 5-0'lık ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçla bordo-mavililerin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Yenilen 5. golün ardından bordo-mavili takımın kondisyoneri Gökhan Kandemir'in yaşadığı büyük üzüntü ekranlara yansıdı. Saha kenarında yere çömelerek mücadeleyi takip eden Kandermir'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
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