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'Heykel' medyasının mescid hazımsızlığı!

İstanbul Havalimanı'nın yapımını durduramayan solak medya şimdi de yeni bahanelerle mega projeye saldırıyor. Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri yeni havalimanına yapılacak olan mescidlerden rahatsız oldu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:19
'Heykel' medyasının mescid hazımsızlığı!

İstanbul'u ve Türkiye'yi havacılığın merkezi haline getirecek ve tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı hizmete açıldı. İlk uçuşun şanslı yolcuları, Türk Hava Yolları'nın en büyük uçağıyla birlikte İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.

Solakların derdi mescid!

Türkiye gurur dolu günler yaşarken, solak medyanın gündemi başka. Atatürk Havalimanı'ndaki mescidlerde görev yapan imamlar, İstanbul Havalimanı'nda görevlendirilecek.

"Yeni havalimanında 33 mescid"

Mega havalimanında bulunan 33 mescidde görev yapacak din insanları, solak ve din düşmanı medyanın hedefi haline geldi.

Cumhuriyet Gazetesi, söz konusu haberi "Diyanet yeni havalimanından da eksik kalmadı" diye duyurdu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:19
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Cumhuriyet gazetesi
  4. Birgün gazetesi
  5. istanbul havalimanı
  6. mescid

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