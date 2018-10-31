'Heykel' medyasının mescid hazımsızlığı!

İstanbul'u ve Türkiye'yi havacılığın merkezi haline getirecek ve tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı hizmete açıldı. İlk uçuşun şanslı yolcuları, Türk Hava Yolları'nın en büyük uçağıyla birlikte İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.

Solakların derdi mescid!

Türkiye gurur dolu günler yaşarken, solak medyanın gündemi başka. Atatürk Havalimanı'ndaki mescidlerde görev yapan imamlar, İstanbul Havalimanı'nda görevlendirilecek.

"Yeni havalimanında 33 mescid"

Mega havalimanında bulunan 33 mescidde görev yapacak din insanları, solak ve din düşmanı medyanın hedefi haline geldi.

Cumhuriyet Gazetesi, söz konusu haberi "Diyanet yeni havalimanından da eksik kalmadı" diye duyurdu.